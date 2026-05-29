酷熱天氣慳電變頻產品打造全屋自動化　智能家電全攻略

智能家居家電全攻略！慳電變頻產品打造全屋自動化｜最近天氣特別酷熱，更打破今年最熱紀錄，高達37度！就在這個炎夏與潮濕天氣交替，繁重的家務與節節上升的電費，往往成為不少家庭的日常負擔。要改善生活質素，將傳統家電升級為智能產品已成大勢所趨。現時的智能家居技術不僅追求多功能，更着重為用家減省繁瑣工序。只要透過手機進行簡單設定，即可實現家電之間的自動運作，讓日常生活變得更輕鬆愜意。



智能聯動全自動應對炎夏

面對夏日熱浪逼人，全屋智能自動化能提供最即時的消暑對策。用家只需預先在手機設定智能聯動場景，當室內溫度或濕度感應器偵測到數值超越設定範圍時，系統便會自動開動循環扇以促進空氣對流，甚至適時啟動冷氣機與抽濕機。全自動化的運作讓用家即使在外忙碌，家中的寵物或植物也能時刻處於舒適環境。徹底告別夏日做家務的黏膩與疲憊。

利用米家app可以控制一家智能家電

節能冷氣開啟極致涼意

今次最新亮相的大型家電新品，強調 1 級能源效益，便是不少人期待的米家 1 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機，它採用全直流變頻技術，能精準控溫並大幅省電。用家更可於下班回家前以手機預先開機降溫，避免回家後因急於降溫而將冷氣開至最大所造成的電力浪費。其內置的自清潔系統能透過高溫烘乾等步驟維持內部潔淨，省卻了頻繁手動清理的麻煩。冷暖變頻設計讓這款產品不論在炎夏還是寒冬，都能為客廳或臥室提供最舒適的恆溫環境，成為現代節能家庭的關鍵之選。

米家 1 匹變頻冷暖掛牆式分體冷氣機

全屋智能家居一鍵手機操控

對於生活節奏緊湊的香港用家而言，出門時慌忙忘記關閉電器，或是下班回家時要面對悶熱潮濕的室內環境，都是常見的生活不便。透過手機進行遙距操控，用家無論身處何地，均可一鍵確認全屋電器狀態，更重要的是，系統支援個人化的智能場景設定，例如當用家離家時，系統會自動關閉冷氣並啟動掃拖機器人。配合設備內置的變頻節能技術，能根據環境變化自動調節運作功率，避免頻繁開關造成的電力損耗，帶來出色的慳電效益，同時讓許多地面清潔與日常家務交由機器全自動代勞，讓用家一踏入家門，即可享受乾爽、涼快且一塵不染的完美居家空間。

智能洗衣乾衣無縫融入

緊接而來便是針對本港家庭起居空間而設計的米家洗衣機 9kg 系列，當中包括米家洗衣乾衣機以及米家前置式洗衣機。這款新機採用極簡美學，配合 535mm 超薄流線型機身，能無縫嵌入本港常見的廚櫃與露台空間，卻擁有高達 525mm 的超大容量滾筒，輕鬆應對大件被子與全家衣物。面板配置了直觀彩色顯示屏，用家更可利用手機 App 解鎖多種智能洗衣模式。其中洗衣乾衣機更支援最快 59 分鐘的高效洗乾功能，內置智能感應器能達致衣乾即停、細緻呵護的效果。配合 99.99% 高溫蒸氣殺菌與 100% 除蟎技術，加上高溫滾筒清潔程序，為全家締造無菌衛生的洗衣空間。

智慧大屏幕極致視覺享受

在享受便利家務之餘，客廳的影音娛樂同樣不可妥協。Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2026 提供 85 吋與 95 吋兩款震撼尺寸。顯示器應用了先進的 Mini LED 背光技術，能展現驚人的亮度對比度與細膩色彩，完美還原電影級畫面細節。其高刷新率與低延遲表現，無論是觀看運動賽事、遊玩 3D 電競遊戲都極其流暢。用家亦可將其視為全屋智能設備的主控屏幕，一邊享受極致視聽盛宴，一邊掌握全屋智能家電的運作狀態。

Xiaomi 智慧顯示器 S Mini LED 2026 系列

完美全屋智能生活藍圖

擁有各款智能產品，已經能為日常生活帶來前所未有的方便與慳電效益。不過，若然未來能更進一步，將日常洗滌與食材儲存也納入智能生態系統中，整個全屋智能體驗無疑會變得更加完美。在洗衣機新品正式登場後，備受期待的小米智能雪櫃亦預計於快將引進香港市場，補完智慧廚衛與家務自動化的完美拼圖，屆時由客廳、睡房到廚房，所有生活細節都可透過手機完美串聯，組建出最理想的智慧家庭。

小米 618 年中優惠活動詳情

配合 5 月 20 日至 6 月 21 日舉行的 618 年中優惠，多款熱門家電均推出活動價，讓用家以更優惠成本升級智能生活。

小米 618 年中優惠 過百件產品低至 88 折，指定產品最高減 HK$3,000 產品 零售價 優惠價 米家空氣淨化器6 HK$1249 HK$1099 Xiaomi 智能變頻除濕機 HK$2569 HK$2249 Xiaomi 智能攝影機 C500 雙攝版 HK$469 HK$429 Xiaomi BE3600 Pro Mesh 路由器 HK$529 HK$459 Xiaomi 智能直流變頻循環扇 HK$429 HK$399