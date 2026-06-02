常睇手機傷眼？保護雙眼小貼士：並非每款手機屏幕都一樣！

在步履匆忙的都市生活中，智能手機已成為身體器官的延伸。從清晨回覆工作電郵，到深夜關燈後滑動社交平台，雙眼幾乎每日無間斷地面對發光屏幕。然而，長時間注視不僅會令睫狀肌持續緊繃，導致雙眼酸痛，更會因為專注而減少眨眼次數，加速淚液蒸發，引致嚴重的眼乾與眼澀問題。屏幕產生的藍光與高頻閃爍更會在無形中傷害視網膜，引發視力亞健康的警號。當生活與工作均無法與屏幕切割，如何透過科技防護來減輕雙眼的日常負擔，成為了現代人最切身的健康課題，而新一代手機在螢幕技術上帶來了突破性的防護改變。



長時間用手機令眼睛異常乾澀疲軟

日常生活護眼防護小秘訣

要守護靈魂之窗，除了依賴科技防護外，香港消委會亦曾提出不少日常護眼建議。最基礎的莫過於避免在黑暗中凝視屏幕。在熄燈後的昏暗環境下看手機，強烈的光線對比會令瞳孔放大，感光細胞受壓，長期下來極易引致視覺疲勞，甚至誘發眼睛隱疾。此外，用家應保持大約 30 至 40 厘米的閱讀距離，並遵從「20-20-20」黃金法則，即每看屏幕 20 分鐘，便遠眺 20 呎（約 6 米）外的景物 20 秒，讓眼部肌肉得以放鬆。調整合適的螢幕亮度，配合這些健康的生活習慣，才能全方位保護雙眼。而在日常生活中，我們最常接觸的手機屏幕技術，正是守護健康的關鍵第一道防線。

手機螢幕都重要：全球第一部德國TÜV萊因護眼螢幕手機

面對眼睛乾澀與肌肉酸脹的日常遇到的問題，Xiaomi剛推出的新一代Xiaomi 17T系列的屏幕，首創獲得了德國萊因四重護眼認證。這項嚴格的認證並非傳統將畫面變黃的軟件護眼，而是從發光硬件底層直接過濾有害的高能短波藍光，在守護視網膜健康的同時，依然能保留極致真實的畫面色彩。此外，Xiaomi 17T的屏幕引入了高頻無頻閃技術，消除了肉眼難察覺但極耗眼力的微細閃爍，再配合能因應環境冷暖自動微調色溫的系統，以及細膩的動態亮度補償。即使在昏暗臥室中觀看，屏幕光線亦柔和如實體紙張，主動減輕眼部負擔。

即將推出的Xiaomi 17T 系列，擁有四重認證護眼屏，就算長時間使用手機，都不會太疲勞。

德國萊因四重護眼認證是什麼呢？首先是硬件級低藍光技術，與傳統利用軟件將畫面變黃、影響色彩準確度的護眼模式不同，硬件級防護從螢幕發光材料的物理源頭著手，直接過濾對視網膜最具殺傷力的短波高能藍光，在極力減少有害藍光的同時，依然能保持畫面的色彩真實與不偏色。其次是無頻閃技術，採用了極高頻率的脈衝寬度調光（PWM）方案，徹底消除螢幕在低亮度下因亮滅交替而產生的微細閃爍，有效減輕用家眼部肌肉因頻繁適應閃爍而產生的酸脹疲勞。再者，智能色溫調節能靈敏地感應周遭環境光線的冷暖變化，實時將螢幕色溫微調至最舒適、最柔和的色彩表現，更會配合用家所在地區的日落日出時間，自動調節螢幕藍光比例以符合人體生理時鐘。最後是動態亮度補償，它提供了多達數萬級的極細膩亮度漸變段數，確保用家從強光環境進入昏暗室內時，螢幕亮度的過渡極其平滑自然，避免光線瞬間驟變刺傷雙眼。

為了適應不同用家的手感與觀看需求，這次新機推出了兩種黃金比例尺寸。標準版的 Xiaomi 17T 配備了 6.59 吋的 1.5K 120Hz M10 AMOLED 螢幕，這個尺寸被譽為單手操控的黃金比例，既能單手輕鬆回覆訊息，又能提供細緻動人的畫面；而高階版的 Xiaomi 17T Pro 則配置了更大的 6.83 吋 1.5K 144Hz M10 AMOLED 螢幕，為追求極致電競體驗與電影發燒友帶來更具沉浸感的視覺衝擊。而且均配備硬件級別的防護機制，即使在極度昏暗的臥室光線下閱讀，螢幕亦能主動模擬出最接近實體紙張的柔和光線，並過濾大部分有害藍光，大幅減少用家長時間用手機後的雙眼不適感，在無形中為雙眼提供貼心的日常防護。

中階價配備Leica長焦鏡頭

除了在螢幕防護上精益求精，拍攝體驗同樣迎來驚喜升級。在過往的手機市場中，只有價格昂貴、動輒八九千元甚至過萬元的頂級旗艦機，才會配備與頂尖相機品牌合作的專業長焦鏡頭。中階手機往往為了節省成本，只能採用數碼變焦，拉近畫面時會令相片出現嚴重的雜訊與模糊。然而，中階價位的 Xiaomi 17T 系列，這次打破了市場慣例，全面引入與百年相機傳奇合作的 Leica 專業影像系統，並特別配置了以往僅出現在頂級機型的高質素 Leica 5 倍光學長焦鏡頭。

在主鏡頭方面，Xiaomi 17T 搭載了 Leica Summilux 三鏡頭相機，採用 5000 萬像素的 Light Fusion 800 大底感光元件（尺寸達 1/1.55 吋），能捕捉極豐富的暗部細節；而 Pro版本更進一步升級為 5000 萬像素的 Light Fusion 950 旗艦感光元件（尺寸達 1/1.31 吋），支援高達 13.5EV 的超高動態範圍及先進的相位對焦技術，不論是烈日下的背光場景，還是霓虹閃爍的深夜街頭，都能完美呈現光影層次。更令人驚艷的是其 Leica 5 倍光學長焦鏡頭，透過真實的光學物理折射原理，讓用家在不犧牲一丁點解像度的前提下清晰放大遠處的景物。在拍攝人像時，這顆長焦鏡頭能提供極具空氣感的自然背景虛化，配合 Leica 經典與 Leica 生動兩種標誌性的色彩風格，無需繁複的後期調色，隨手一按便能創作出充滿德系人文故事感的光影大作。

極致效能與超大電池續航力

除了螢幕與相機，Xiaomi 17T 系列在效能與續航力上亦展現旗艦級實力。標準版 17T 搭載 MediaTek Dimensity 8500-Ultra 處理器，運算效能直逼 Snapdragon 8 Gen 3；Pro 版則配備頂尖的 Dimensity 9500 晶片，性能直追 Snapdragon 8 Elite Gen 5，配合內置的 Google Gemini 技術，提供極速流暢的智能操作體驗。續航方面，兩款新機均配備高能量矽碳電池以消除電量焦慮。標準版 17T 內置 6500mAh 電池並支援 67W 有線快充；Pro 版更配備 7000mAh 超大電池，支援 100W 有線及 50W 無線快充，短時間即可迅速補足電力。配合最高 1TB 特大儲存空間，完美解決用家日常通勤與出差時的續航和儲存煩惱。

預購限時優惠及全新機禮遇

新機正式在港發表即日起接受預訂，並為本港用家準備了多重限時預購禮遇。凡於預約登記期間購買 Xiaomi 17T 系列的用家，即可免費獲贈全新一代智能手環或無線降噪耳機，讓用家能第一時間體驗完善的智能生態系統。此外，預購用家還可享有額外 12 個月的屏幕碎裂保障服務，以及舊機換新機特高折扣回贈，讓用家無憂地升級至全新的智慧生活，享受健康護眼與專業影像帶來的樂趣。

Xiaomi 17 Pro 售價：$4999（12+256GB）、$4999（12+512GB）、$5999（12+1TB）



Xiaomi 17 售價：$3999（12+256GB）、$4499（12+512GB）



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