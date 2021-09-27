一鍵WhatsApp紀錄全轉移、舊iOS用戶轉用Samsung摺機超方便

2021 下半年手機悉數推出，不想原地踏步，心思思想試試新科技的話當然就要考慮一下 Samsung兩部人氣熱爆款摺機 Galaxy Z Fold3及Flip3 5G。

以為用慣 iOS 要「轉會」至 Samsung Android 機會很麻煩？其實 Samsung 新一代已經有非常完善的資料轉移配套，就連以往不能轉移的 WhatsApp 通話紀錄，來到今代 Z Fold3及Flip3 之上都一樣做到！



「轉會」必學、Samsung Smart Switch

早在數年前，Samsung 已經為其手機用戶準備了一站式的資料轉移工具《Smart Switch》，此工具除了一般的聯絡人，相片、影片，甚至是 Apps 以及當中的紀錄，都可以全部過戶。

如果你的舊機是 Android 的話，甚至可以用無線方式進行資料傳輸（龔嘉盛 攝）

上面提到 Apps 紀錄可以搬移，其中也包括 Whatsapp 的通訊紀錄，而由 Samsung Galaxy Z Fold3及Flip 3 這一代開始，連iOS上面的 Whatsapp 紀錄都可以完美轉移到 Fold3／Flip3 之上。

以 Smart Switch 將 WhatsApp 資料轉行的設定相當簡單，傳輸前請確保 iPhone 方面的 WhatsApp 版本已經更新至 2.21.160、Samsung 手機方面的 Smart Switch 版本已更新至3.7.22.1；因應 WhatsApp 的紀錄檔案體積，整個傳輸過程可能長達數小時、而中間不能中斷連線，故傳輸備份工作宜在睡前設定好，以免被不同的來電、工作打擾過程。

首先只需要打開 Samsung Smart Switch、選擇 iPhone 作為資料來源，再以 USB Type-C <-> Lightning 線與 iPhone 連接（龔嘉盛 攝）

在選擇傳輸資料時，記緊有將包括 WhatsApp 在內的應用程式選擇（龔嘉盛 攝）

iPhone 需要掃描 QR code 作確認，只需要打開 iPhone 的相機 App，掃描後按「開始」即可傳輸。（龔嘉盛 攝）

傳輸完畢後，WhatsApp 已經安裝在你的 Samsung Galaxy Z Fold3及Flip3 之上，只需要完成帳號認證就可以回復之前在 iPhone 上的通訊紀錄。

Samsung 機新手必學方便功能

Samsung 作為 Android 手機界的龍頭大廠，今次推出的 Galaxy Z Fold3及Flip3 除預載了最新版本的 Android 11 以外，在設計上亦為用戶提供不少便捷，以下就為大家介紹幾個新機上手必用、必學的功能。

1. 指模掃描

近代 iOS 以 FaceID 取代了指模掃描 TouchID，但每每都要用刷臉解鎖認真麻煩、尤其在疫情下就更不方便；雖然用戶多年來要求指模掃描回歸，但在新一代 iPhone 依然未有帶回TouchID。幸好 Samsung 手機一向都有指模掃描配套，來到 Z Fold3、Flip3 兩部摺機之上就將指模掃描與開關鍵整合，日常操作觸手可及，設定亦極為簡單。

2. 三鍵導航、一鍵清 Apps

對比起 iOS 經常要「掃來掃去」的介面設計，Android 向來都有的導航鍵就更為清晰，要返回 Home 還是多工介面都是一鍵到位。

而提到多工介面，Samsung 還在入面加入了「全部關閉」的實用按鍵，用戶可以此隨時清理背景運行的 Apps、將被佔用的記憶體清出，讓手機運作更順暢、而且可以更為省電。

3. 多樣拍攝功能

一般手機拍攝不是主鏡頭就是前鏡頭，但 Galaxy Z Fold3及Flip3 因為是摺機的關係，令玩法更為多變，單是打開相機已經有好幾種玩法，除了直接按下相機 App Icon，但在未解鎖的狀態下，雙按手機的開關鍵已經可以打開相機進行拍攝，另外在相機 App 內，除了利用觸控快門按鍵進行拍攝，亦可以利用音量鍵拍照。

如果是自拍的話，有時手指未必能觸及按鍵，這時侯最好善用 Samsung 的智能手勢自拍，只要對鏡頭「Say Hi」般舉起手掌，即可以啟動自拍倒數。

如果有適合的平面，可以將兩部摺機打開、摺曲在不同的角度再放到該平面上，再利用手勢進行遙距控制自拍。

除了自己按動快門的拍攝方法，Galaxy Z Fold3 及 Flip3 又支援以人工智能驅動的「Single Take 一攝多拍功能」，在啟動後只需要用戶像拍影片般周圍抓拍一下，手機就會自動從片段中獲得素材，並生成不同風格的相片／短片，即時擺上 FB／IG 呃 Like 超方便！

4. 實用長截圖

平時如果需要將整個頁面上的內容截取，你可能會分開截取幾張圖片，但在 Samsung Galaxy Z Fold3及Flip3 就內置了「長截圖」的功能，只需要在截圖後按下介面左下角的向下截圖按鍵，即可以繼續向下滾動、截取出一張更長、內容更完整的圖片！

5. 雙開 Apps

不少人會有私人、工作兩個電話，但很多手機一機只能安裝一個 WhatsApp，要保持兩方聯繫，豈不是要帶著兩部手機？

但原來在 Samsung 的新系統中就加入了名為「Dual Messenger」的功能，可以讓兩個帳號同時在同一手機內並存，支援的 Apps 除了最常用的 WhatsApp、Facebook，還有 Telegram、Skype 等等港人常用通訊／社交軟件。