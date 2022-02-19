PS5 地平線西域禁地 / 禁忌西域 / Horizon Forbidden West 收藏版／雷加拉版開箱｜PS5於2022年首隻大作《Horizon Forbidden West 地平線西域禁地》終於正式推出，同時它推出兩款限量版，包括收藏版（Collector's Edition）及雷加拉版（Regalla Edition），兩款都附贈一隻非常巨大、不同造型的撼牙獸模型，究竟2隻版本有何不同？實物又會變成「邪神」？立刻開箱細睇！



Horizon Forbidden West地平線西域禁地分別推出了兩款限定版，包括收藏版（Collector's Edition）及雷加拉版（Regalla Edition）。（林勇攝）

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今次《Horizon Forbidden West 地平線西域禁地》推出的2款限定版，包括收藏版（Collector's Edition）及雷加拉版（Regalla Edition），兩者都基本附有PS4或PS5數碼版遊戲、數位特典、以及SteelBook 陳列盒及迷你美術集，而兩者都附有亞蘿伊模型及撼牙獸模型。不過最大撼牙獸模型無論造型及可動性都大不同，尤其是雷加拉版的撼牙獸，不單關節可動性更大，而且更加入閃燈，好玩性大增。

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《Horizon Forbidden West 地平線西域禁地》收藏版（左）及雷加拉版（右）的撼牙獸模型雖然大小相若，但細節、可動性均雷加拉版出色得多。（林勇攝）

另外，雷加拉版還有遊戲中登場的「Focus複製品」和底座、「機器出擊」 實體棋子（日翼者和爪步者）、2張精美卡片及帆布地圖，全部都相當精美，值得珍藏。

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👇👇 究竟女主角亞蘿伊模型樣子如何？有沒有變邪神？以及即睇收藏版（Collector's Edition）及雷加拉版（Regalla Edition）開箱👇👇

雷加拉版（Regalla Edition）開箱



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收藏版（Collector's Edition）開箱



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感覺限定版附贈的亞蘿伊模型比遊戲中更靚更有英氣。（林勇攝）

《地平線Horizon西域禁地》收藏版（$1,580）／雷加拉版（$2,080），兩款限定版相差500元，但雷加拉版無論附送的模型、精品都更值回票價，值得喜歡《地平線Horizon西域禁地》遊戲的玩家收藏。

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《地平線西域禁地》難度意外地高，記者只是選了預設的「一般」難度，都已經覺得非常難打，主要是早期真的辛苦，主角血量少、資源不多、自己火力又低，而敵人的攻擊力卻相當高，主線任務都可以被敵人一擊秒殺。按此前往 👉為此先行製作攻略，包括8大心得、實用武器技能推薦及有效賺錢方法。