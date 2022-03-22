Sony FE PZ 16-35mm F4上手試｜雖然單反、無反相機漸被手機所取締，可是仍然有不少對拍攝要有求的用家使用。當中Sony Alpha系列單反仍深得不少攝迷喜愛，皆因無論影相或拍片都有非常高質素。最近Sony不斷更新旗下全片幅無反相機鏡頭家族，剛公布推出Sony FE PZ 16-35mm F4入門級G Lens超廣角變焦鏡，不單比上代更輕及更細，而且更內置電動無聲Zoom變焦功能，拍片更可得心應手。



才剛剛公布的Sony FE PZ 16-35mm F4最新入門級G Lens超廣角變焦鏡，內置線性馬達驅動的Power Zoom系統，可以簡易地、更穩定的變焦，影相之餘亦非常適合拍片之用。《香港01》科技玩物記者就在發布前，有機會上手試玩新鏡，即試拍看看新鏡的質素如何。

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Sony FE PZ 16-35mm F4只有約88mm高、353g重，比同級鏡頭輕巧得多。（林勇 攝）

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上代Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS推出已久，今次新鏡不單鏡片組數量更多，大幅提升影像質素，無論黑角或散景的表現都比上代出色。鏡頭重量更由上代518g減至353g，記者一拎上手就感覺重量的差距。另外，新鏡更內置Power Zoom功能，一鍵控制更穩定的線性變焦，加上恆定4光圈，在拍攝影片變焦時亦不會因應光圈轉變而影響影像及仍可高速對焦、追焦，無論影相、拍片時都有上佳的效果。

G Lens Power Zoom超廣角鏡，3月24日開始接受預訂，售價為$10490。

另外，新鏡的最近拍攝距離由上代的28cm減至24cm（Tele），可以更近另離拍攝主體，取景更有彈性。

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