新冠快速測試包炒燶｜第五波疫情剛開始時，對快速測試套裝突然有大量的需求，政府承認快速測試陽性結果後更甚。起初快速測試套裝一盒炒至$70至百多元不等，到最近開始炒價明顯回落，而近日更在網購平台驚見 $3 一盒「跳樓價」，網民甚至表示：「免費都冇人要喇」。



$3 一盒跳樓價

連登最近有網民開 Post：「炒燶咗批快速檢測點算 在線等」，貼出 Facebook Marketplace 上的拍賣，竟開價 $3 就買到一盒「Goldsite」快速測試套裝。賣家存貨 80 箱，要求最少要買 5 箱（據了解，一箱有480支），更表示 $3 一支是在「中銀大廈跌落嚟的跳樓價」。

記者在截稿前在 Facebook 找看快速測試套裝的商品價格，發現最平要 $5，而連登 Post 的 $3 商品就已經不見了，可見 $3 應該真的是「跳樓價」。

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網民恥笑

有網民表示有一些舖頭放出來，等有需要的人免費自取，而且大部份人都中招，之後對快測包的需要不大，恥笑就算免費都沒有人了。同時，有網民認為，深水埗特賣場是快測包「炒燶」的推手之一，因為近月一直越賣越平，由上月尾初見時約＄40 一盒，到 3 月 25 日已見減至 $4 一盒，因此炒家的存貨頓時「蟹晒」。

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👇👇網民回應快測包炒燶情況👇👇

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快測包期限

這類快測包的有效日期大約是由生產日起計約半年～一年半（根據品牌而定），這些「跳樓價」的快測包雖然比市價低，但也有機會是接近過期日的商品。因此如果真的要入手，建議留意與過期日的距離，小心大量存貨可能造成浪費或金錢損失。

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深水埗的快測包價格越來越低，更低見 $4 一盒（梁鵬威攝）

上網即查消委會認證／靈敏程度評分

快測包的品牌眾多，雖然都是測試有否陽性，不過準確度和靈敏度各有參差。想知手上的快測包有什麼認證，以及靈敏度評分的話，就可以利用以下 3 個網站，輸入快測包名字就可以得知相關資料。

消委會－快速抗原測試包認可名單搜尋器（按此進入）

港人編寫－新冠肺炎382款快速測試包靈敏度評分網站（按此進入）

港人編寫－134 款新冠快速測試資料庫（支援條碼掃描）（按此進入）

👇👇19 款快速測試包 靈敏度最高分款式👇👇

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資料來源：LIHKG