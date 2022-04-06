消費券 2022｜19間電器商付款方式整合 八達通定Tap&Go更方便？
消費券 2022 電器商接受付款平台｜消費券 2022 第一階段將在 4 月 7 日在支付寶香港 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付 WeChat Pay HK，4 個平台上向申請人發放。應該大多數人的收款平台都和上一次消費券相同，不過並非所有的商舖都接受全部 4 種支付方法，想用消費券用得更精明，就要睇定各電器商支援的付款平台是什麼。
八達通 網購限制
第一階段消費券向支付寶香港 AlipayHK﹑拍住賞Tap & Go 和微信支付 WeChat Pay HK 三個平台直接發放 $5,000，而八達通將會先在第一期收到 $4,000，在第二期收到 $1,000。因此，部分電器商在收取八達通消費券時，將會設定最高消費金額，如豐澤使用八達通消費券最高只能用 $3,000。使用八達通領取的話，購物前就要留意商舖有沒有金額限制，以免付款前失預算。
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消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。