消費券 2022 電器商接受付款平台｜消費券 2022 第一階段將在 4 月 7 日在支付寶香港 AlipayHK、八達通 Octopus、拍住賞Tap & Go及微信支付 WeChat Pay HK，4 個平台上向申請人發放。應該大多數人的收款平台都和上一次消費券相同，不過並非所有的商舖都接受全部 4 種支付方法，想用消費券用得更精明，就要睇定各電器商支援的付款平台是什麼。



八達通 網購限制

第一階段消費券向支付寶香港 AlipayHK﹑拍住賞Tap & Go 和微信支付 WeChat Pay HK 三個平台直接發放 $5,000，而八達通將會先在第一期收到 $4,000，在第二期收到 $1,000。因此，部分電器商在收取八達通消費券時，將會設定最高消費金額，如豐澤使用八達通消費券最高只能用 $3,000。使用八達通領取的話，購物前就要留意商舖有沒有金額限制，以免付款前失預算。

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消費券 2022 八大常見 Q&A