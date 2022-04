2022 Amazon遊戲買2送1大減價,新作特價兼免運直送香港!Amazon早前再度推出遊戲大優價,限時買2送1,而且剛推出的新作都有,如《Elden Ring》、《Stranger of Paradise Final Fantasy Origin》、《Ghostwire》都有,而且大部份更免運費直送香港,機迷們千萬不要錯過。



雖然Amazon不能用消費券來購物,但今次Amazon推出的遊戲優惠實在太抵玩,值得各位機迷留意。去年其實Amazon都曾推出同樣優惠,大量PS4、PS5、Switch、Xbox S|X、Xbox One以買2送1的形式劈價(購買3隻當中售價最低的1隻免費)。如最新《Elden Ring》、《Stranger of Paradise Final Fantasy Origin》、《Ghostwire》都有,如以標示價格計算,每款新作59.99美元(當然部份有額外優惠減價),計落每隻遊戲平均只需320元有找,比起香港至少400元以上的售價平一截,而且大部份遊戲都包運費直送香港(只需要買超過49.9美元),非常抵買。

大家只需在專頁內遊戲精選遊戲,或在遊戲介紹頁面內標明「Get 3 for the price of 2」便可,將遊戲放入購物籃後便會自動計算折扣,非常簡單。

Amazon限時優惠,買3送1,機迷們快出手購買吧。(Amazon)

👇Amazon限時遊戲買2送1優惠清單👇

