2022 Amazon遊戲買2送1大減價，新作特價兼免運直送香港！Amazon早前再度推出遊戲大優價，限時買2送1，而且剛推出的新作都有，如《Elden Ring》、《Stranger of Paradise Final Fantasy Origin》、《Ghostwire》都有，而且大部份更免運費直送香港，機迷們千萬不要錯過。



雖然Amazon不能用消費券來購物，但今次Amazon推出的遊戲優惠實在太抵玩，值得各位機迷留意。去年其實Amazon都曾推出同樣優惠，大量PS4、PS5、Switch、Xbox S｜X、Xbox One以買2送1的形式劈價（購買3隻當中售價最低的1隻免費）。如最新《Elden Ring》、《Stranger of Paradise Final Fantasy Origin》、《Ghostwire》都有，如以標示價格計算，每款新作59.99美元（當然部份有額外優惠減價），計落每隻遊戲平均只需320元有找，比起香港至少400元以上的售價平一截，而且大部份遊戲都包運費直送香港（只需要買超過49.9美元），非常抵買。

大家只需在專頁內遊戲精選遊戲，或在遊戲介紹頁面內標明「Get 3 for the price of 2」便可，將遊戲放入購物籃後便會自動計算折扣，非常簡單。

Amazon限時優惠，買3送1，機迷們快出手購買吧。（Amazon）

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