Ivacy VPN 跨區睇片｜未來 4～5 月期間有不少連假，但又不想出戶外人迫人，安在家中邊享受著冷氣、邊用手機／電腦上 YouTube／Netflix／Disney+ 睇片亦不失為一大快哉。

只有香港的片庫不夠看？其實利用 VPN 就可以實現「跨區」煲劇，而近期一個超抵用的服務選擇就是 Ivacy VPN，最新優惠月費甚至可以低至＄1.19 美金！



Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

USD＄1.19月費兼送密碼管理器、Ivacy VPN 超限時優惠

如果有需要跨區看不同影視平台內容或讓上網更安全、更有保障的話，記住把握 Ivacy VPN 的超限時快閃優惠購買他們的付費會員！

在優惠期間，Ivacy VPN 的 5 年方案月費價格將會由原先的 $597 美元大幅劈價至＄71.64 美元，即不足 $570 港幣，減幅達到 88％，平均每月付出僅＄1.19 美元，而且優惠期內更加送密碼管理器軟件，以此價格可以用到高質素的 VPN，的確機會難逢！

👉Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

Ivacy VPN 抵用 9 大理由

【1】一鍵添加不同地區影片內容

除了最多人提及的保安功能之外，VPN 現今對一般用家最大的功能在於將自己的上網真實地點隱藏、甚至轉換成其他地區；突破地域界限之後就可以看到不同服務商為其他地區預備的專屬內容，例如是一眾串流影片服務如 Netflix、Disney+ 等等。

Ivacy VPN 就提供多達 100 個地區的跨區服務

Ivacy VPN 就提供多達 100 個地區的跨區服務，當中就包括美國、加拿大、法國、德國、日本、英國、澳州等 7 大熱門 Netflix、Disney+ 片庫。例如在今個月尾即將在日本 Disney+ 上架的新版《金田一少年事件簿》，利用 Ivacy VPN 跨區就可以即時看到。

+ 5

而最近 YouTube 在美國地區免費提供了數百套電影、電視劇集以及綜藝節目，香港人以 Ivacy VPN 跨區到美國都一樣可以享受得到。

Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

【5】2 折訂閱 YouTube Premium 服務

講起 YouTube，當然都要提提 Google 年前推出的 YouTube 高級會藉 YouTube Premium ，訂閱後就可以無廣告觀賞影片、在手機進行背景播放，還加送 YouTube Music 串流音樂使用。

YouTube Premium 香港版每月收費為港幣＄68起，但原來並非全球劃一收費，例如印度版 YouTube Premium 每月收費為 INR 129（約 HK$13）。

利用 Ivacy VPN 跨區到印度，就可以連接到印度伺服器進行 YouTube Premium 訂閱，即使關上 VPN 之後在香港地區一樣可以正常使用，輕易每月省下＄55 月費！

Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

【3】允許10個設備同時登錄

Ivacy VPN 的 5 年方案帳號共支援最多 10 個裝置同時登入使用，除了更方便擁有多部手機／平板等裝置的用戶使用，用戶更可以與親友分享使用、攤分原本已經非常低的月費成本。

【4】市場最快 VPN 服務

Ivacy VPN 經 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試，肯定為目前速度最快的 VPN 服務，記者就連上 Ivacy VPN 於不同國家的伺服器並以 Speedtest.net 進行過測速，結果在多個熱門連接地區如日本、美國、澳洲都錄得接近甚至超過 100Mbps 的下載速度。

Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

【5】安全加密

VPN 發展的初衷，就是「隱身」 － 確保傳輸的資料不被人竊取。Ivacy VPN 嚴格遵守「無記錄守則（No Logs Policy）」以保護用戶上下載的資料不被轉售圖利；另外他們又在傳輸上支援了 256-bit 超高規格加密，且針對公用網絡進行保護，開啟 VPN 功能後可以確保用戶不會受黑客攻撃而招致損失。

【6】分割隧道技術

Ivacy VPN 其中一個賣點是加設有分割隧道（Split Tunnel）功能，可以設定特定 Apps 才經外國 VPN 伺服器連上網絡，而其他 Apps 則繼續連接速度更快的本地伺服器，在欣賞額外的內容同時又可以保持整體的瀏覽體驗。

Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

【7】支援特多平台

Ivacy VPN 除了支援 Windows、Mac 電腦作業系統之外，又為各個手機系統推出 Apps，連遊戲主機與網頁瀏覽器都有所支援，不論你在哪個平台上有需要用到 VPN 服務，Ivacy VPN 都有相應方案。

【8】支援超多地區及伺服器

Ivacy VPN 在全球超過 100 個地區設有伺服器，伺服器總數超過 5700 個，即使有部份 IP 被屏蔽，Ivacy VPN 依然有大量的後備路線供用戶使用，這一點是其他免費 VPN 服務難以比擬的。

Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）

【9】超高用戶評價

VPN 服務的真實用戶體驗，遠比官方自己的宣傳重要，故現在的用戶評價絕對更有參考價值。在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，Ivacy VPN 目前的平均評價達到 4.7 星，其中達 87％ 用戶將之評為最高級別的「Excellent」評級，顯然 Ivacy VPN 的功能是有一定保證的。

Ivacy VPN HK01 讀者優惠連結（按此進入）