Lenovo Legion 7i 評測｜$5,000 消費券派發後，部分玩家心癢癢想提升電競裝備和電腦，不過入腦場砌機又怕被當「水魚」，因此直接購買「一步到位」的電競手提電腦也不失為一個好的考慮。

不過市場上有眾多大大小小的品牌和機款，CPU 和 GPU 的型號又五花八門，到底如何選擇呢？以下將分別帶來外媒曾評選出的九款最佳電競筆電，以及 2022 年新版的Lenovo Legion 7i 入門評測，讓準備買機的你作為參考。



外媒《tom's HARDWARE》過去曾以價錢﹑螢幕呎吋﹑效能等不同範疇作比較，選出 9 部最佳電競 Notebook。在消費券的幫助下，不少人都考慮到腦場入手新電競產品，如果仍心大心細不知揀哪一款，參考以下評測可能可幫助你選擇。

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👇👇外媒評測九款最佳電競筆電👇👇

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Lenovo Legion 7i 入門評測

如果以上機款都不適合，那 Lenovo Legion 7i 2022 年的新款或者也是個好選擇。採用全新的 Window 11 系統，配有 AMD Ryzen 7 5800H 中央處理器＋NVIDIA RTX 3080 顯示卡，規格上足以應付現在的絕大部分遊戲的超高效表現。光線追蹤核心﹑張量運算核心及串流多重處理器，在畫現表現上也非常出色。

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Lenovo Legion 7i（陳錦洪 攝）

螢幕表現

全球首款 16 英寸 QHD 顯示屏，Lenovo Legion 7i 提供 165Hz 的刷新率和 G-Sync 支援操術，遊玩《Rainbow 6》﹑《Apex Legends》等 FPS 遊戲的表現極流暢，高刷新率更可以幫助提升到玩家的準繩度。即使是同類型的電競手提電腦中，Legion 7i 的大螢幕表現也令人滿意。

Coldfront 3.0 散熱有驚喜

電競手提電腦對散熱的要求非常高，部分電競機的散熱風扇運作聲極大，或打機時鍵盤位置會感覺到明顯的熱力。而Legion 7i 的 Coldfront 3.0 配有智能進氣系統，不只有機身排氣口和機底的渦輪增壓雙風扇，連每個按鍵下都有額外的進氣孔，比起上代，散熱風扇運作聲的情況更明顯有所改善。

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總體而言，如正在尋找高階電競手提電腦的話，Lenovo Legion 7i 使用體驗非常不錯，唯需要留意機身重量達 2.5 公斤，如需要攜帶出外使用或會比較吃力。

資料來源：tom's HARDWARE