iPad Air 5／MacBook Pro大專優惠最高減$2400兼大量贈品（可用消費券）｜每年都會暑假開始Back to school優惠，不過今年有商戶提早5月就推出最新大專優惠、更新增Graduation Program（畢業優惠），以超筍價買MacBook Air M1、MacBook Pro 2022、iPad Air 5等最新Apple產品。



每年大專電腦優惠U-Mac Program今年新增Graduation Program，由即日起至6月25日，大專生及教職員都可以超優惠價購入MacBook Air M1、MacBook Pro 2022、iPad Air 5等最新Apple產品，可以提早為新學年作準備。商戶更指除了現屆Year 1-3的學生及教職員外，就讀其他年級的大專生，亦可趁著學生證到期前作最後衝刺，為自己購入畢業禮物。

今次Graduation Program最抵買的當然要數MacBook Pro 14吋／16吋（2022版本），搭載超強大的M1 Pro晶片加上亮麗的屏幕，比正價便宜近二千多元，如選擇14吋 M1 Pro 32GB/1TB版本，原價$20499、特價$17699，減$2800！

另外，如想購買輕盈又便宜的MacBook，MacBook Air（M1晶片）版本亦相當抵買，最便宜基本版本，原價$7799，大專優惠價只需$6699，比Apple官方教育商店更便宜。

如想購買最新版本iPad Air 5，亦都有折扣優惠，如64GB WiFi版本，原價$4799，現只需$4199，平$600。

👇👇全MacBook系列、iPad系列大專優惠一覽👇👇

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Graduation Program支援Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay HK及八達通等付款方式，亦可以利用消費券來購買，又可慳多筆。還有買家可以同時8折購買Apple Care+，以及在不同的大專指定經銷商購買可獲贈不同贈品，亦都相當吸引。