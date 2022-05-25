一田購物優惠日2022直擊｜2022年YATA一田購物優惠日又來了，今次由5月25日（星期三）起連續多天，多間YATA一田百貨購物大優惠，除了一般生活貨品、超市、廚具外，還有家電、電視影音產品及電腦等劈價發售，最平1折起，值得入場執平貨，記者於首日立刻進場，現場直擊有何筍貨。



（5月25日 10時後現場直擊持續更新..）

一田購物優惠日2022於5月25日起，全港多家YATA分店同時提供不同優惠，尤其是家品、家電類更有不少低至1折的超抵產品以供搶購。而今日5月25日9am－12pm，更是YATA-fans App會員優先入場（需之前預先登記），記者於首日VIP day立刻進場，現場直擊有何筍貨。

每次一田購物優惠日都吸引了大量顧客（林勇 攝）

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一田購物優惠日2022 詳情



百貨：5月25日至5月31日（優先場 5月25日 9am-12pm）

超市：5月25日至6月7日

官方每日限量優惠

每日都有不少產品限量劈價優惠，以下是官方公布近百款精選優惠（包括OSIM）。

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（5月25日10時後持續更新...）

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