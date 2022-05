Now H1 Android TV 盒子|上年 Disney+ 一出,霎時間不少人都爭相搶購 Google TV 或其他類似的智能機頂盒,讓一家大小可以用大屏幕觀賞網上內容,但即使 Google TV 賣到成巷成市,其實 Google 並未有在港正式推出具有 Android TV 系統的機頂盒,有的都只是水貨進口。

不過原來 Google 就與 HKT 合作,在近日就正式推出香港首部載有 Android TV 系統的機頂盒 Now H1,除了 Android TV 功能,更備有 Now TV 自家解碼器功能。



解碼器+智能電視、Now H1 上手

Now H1 的外型與一般的智能電視機頂盒沒有太大差異,但其實就揉合了 Now TV 機頂盒與 Android TV 系統,故在機身上除了有 HDMI 輸出,同時亦加入了插入 Now TV 訊號天線的插槽。

其遙控器的設計與 Now TV 其他的機頂盒相當類似,但最大特點就是以藍牙進行連接,而且加入了 Google Assistant 的語音助理按鍵以及在左下角位置有 Netflix 的快捷鍵,這點與 Google TV 的遙控器有點類似。

Now TV 內容 + Google 智能功能

在功能方面,由於 Now H1 整合了 Android TV 的系統,最大的賣點就是可以盡用各樣 Google Assistant 的智能功能,例如利用專用的遙控器以英文或廣東話語音輸入詢問天氣、足球賽程,又或是與家中已安裝至 Google Home 的智能家電進行聯動,拿起遙控用語音開關燈、機械窗簾等等。

加上鏡頭,甚至可以用到 Android TV 系統內的 Google Duo 進行即時視像通話(蔡浩騰 攝)

除了可以讓 Google Assistant 在語音搜尋節目時可以一併閱覽到 Now TV 的內容,Now H1 整合 Now 機頂盒的最大益處,在於直接接收 Now TV 的電視訊號,換言之在觀賞球賽時就不會出現利用 OTT 網絡平台(如 Now E)一般的延時。

常有使用 Now E 的朋友抱怨球賽較其他直播遲十多秒甚至上分鐘,如果用 Now H1 就沒有這個問題(蔡浩騰 攝)

Now H1 收費詳情

Now H1 雖然是一個機頂盒,但並非一般可以在市面上買到的產品,而是需要搭配 Now TV 的訂閱資格使用,而所有 Now TV 的用戶,想轉用更多功能的 Now H1 的話,就需要在原有的月費上再加$48、並簽訂 24 個月的合約。