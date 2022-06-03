Hyundai IONIQ 5電動車登場正式抵港｜不少車迷期待2022年電動車「Hyundai IONIQ 5」雖然早在年初已經靜靜抵港，但今次車迷們終於可以近距離接觸！IONIQ 5最吸引人的地方，不單其科幻的車身設計、強勁動力、特快充電能力、Vehicle-to-Load (V2L) 供電功能於一身，比起同級電動車更應有盡有，更為吸引！



IONIQ 5採用為電動車專屬建構平台E-GMP，電池可安裝於車底，令車廂地台完全平坦，令車廂更加寬敞。車身擁有長達3米的輪距及高達527公升尾箱空間，能配合用家不同需要，亦可把摺疊式的座椅摺低後，即時為尾箱釋出總共接近1600公升的空間。

Hyundai特別邀請了謝安琪及張繼聰夫婦二人同場為新車作揭幕。（陳葦慈 攝）

新車擁有近年人氣的Vehicle-to-Load科技(V2L)功能，後座更附設230V插頭，可以讓用家利用車內電池為其他電腦設備、電器等提供電源。除此之外，用家亦可將轉換器連接外置雙向插座，於戶外為不同露營用品等電器提供電力，即使在熄匙後，外置插座亦可提供多達3.6kW電力。

IONIQ 5外型非常前衛，充滿科技感覺。（陳葦慈 攝）

IONIQ 5在港推出3個版本，包括細電版IONIQ 5、大電版IONIQ 5 R+以及4驅版IONIQ 5 R+ AWD，電池容量分別為58kWh（IONIQ 5）及72.6kWh（IONIQ 5 R+、IONIQ 5 R+ AWD），續航力為384km、451km及430km。論電量及續航力算是中規中矩，但最重要是它對應多種充電模式，如一般快速充電（50kW）只需約63－69分鐘便可充滿80％電量。而且它更對應「350kW直流電充電」只需短短5分鐘，特快充電功能便可增加高達100公里續航能力，由10%增加至80%電量亦只需最少18分鐘！

IONIQ 5車身細節👇👇

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三款IONIQ 5都會在即日起至6月5日九龍圓方展出，可以讓車迷們近距離接觸新車有幾正、有幾科幻。新車以一換一計算，只需$358,800起，對比其他同級對手，無論功能、質素、性價比都非常出眾。

謝安琪選擇車最重要因素，便是車身設計要夠型。（陳葦慈 攝）

HYUNDAI IONIQ 5 的純電新定義車展



日期：即日起至6月5日

時間：上午11時至下午8時

地點：九龍尖沙咀圓方金區一樓中庭位置