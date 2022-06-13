ASUS Zenbook 14 OLED手提電腦介紹｜極輕薄設計　2.8K螢幕超驚豔

ASUS 最新推出 Zenbook 14 OLED 極輕薄手提電腦，全新設計的外蓋和最新的 Windows 11+第12代 Intel 處理器，令 Zenbook 14 OLED 成為內外都完美符合用家需要的超強文書機。



Windows 11 系統

Windows 11最大的改變，就是重新設計的介面外觀，提供更簡潔舒適的用戶介面，開始和工作列一同放在中間，操作更加直觀。

新加入 Auto HDR 功能，令螢幕畫面的色域成寬﹑更鮮明，特別是遊戲的飽和度明顯提升，帶來真正令人著迷的視覺體驗。

Windows 11 Auto HDR

新加入「Widget」小工具，用家可以把相片﹑新聞﹑待辦事項﹑天氣等加入，協助用家快速尋找感興趣的內容，亦可以自行將「Widget」視窗放大縮小，拼湊出專屬的「Widget」介面。

Intel Thread Director

Windows 11 支援Intel® Thread Director 技術，性能混合架構把核心分開成兩個架構。E-Core 處理背景作業；P-Core 處理性能要求較高的程序。Thread Director 技術把工作負載分配進行優先劃分，Windows 11和Intel CPU的完美配合下，更有效處理所有程序。

ASUS Zenbook 14 OLED 規格

作業系統：Windows 11家用版

處理器：Intel Core i5-1240P／i7-1260P

顯示卡：Intel Iris Xe

記憶體：16GB LPDDR5

容量：512GB／1TB PCIE 4.0 x 4 SSD

螢幕：14’’ OLED 2.8K(2880x1800)16：10,90Hz,觸控螢幕

價錢：$9,998／$10,998



（ASUS圖片）

Great OLED 螢幕

ASUS Zenbook 14 OLED 搭載的 2.7K OLED 螢幕，可以呈現 100％ DCI-P3 劇院級別色彩，90％螢幕佔比+Pantone驗證色彩，帶給用家極生動的色彩表現。DisplayHDR 500 True Black認證，可以呈現最深邃的黑色，達至優異的色彩對比。如時，取得德國萊因認證，減少70％有害藍光，長時間使用也能夠保護雙眼。

（ASUS圖片）

強大生產力

Zenbook 14 OLED 搭載最新12代Intel Core CPU，再加上 16GB RAM﹑Intel Iros X GPU﹑ 1TB SSD，以及最新的 WiFi 6E 技術，為用家提供最大的生產力，全放位應付多工作業。

長效續航力

Zenbook 14 OLED具有 75Wh 特大電量，電池續航力長達18小時。即使要充電，只要49分鐘，就能充至60％電量，用家無需為電量煩惱。

超輕薄設計

手提電腦的便攜性非常重要，特別是文書機更加需要方便攜帶。Zenbook 14 OLED只有1.39公布，16.9cm的超輕薄設計可隨身帶著使用。加上完整的 I/O 連接埠（有Micro SD讀卡器），完全滿足文書用家。

+ 6

ASUS Zenbook 14 OLED官網：https://www.asus.com/hk/Laptops/For-Home/Zenbook/Zenbook-14-OLED-UX3402-12th-Gen-Intel/