PS5 6月 抽籤｜踏入暑假PS5又開始多大作推出，雖然近期PS5炒價已回落不少，可是仍然是一機難求，如果想以正價購機，就要留意各個PS5抽籤渠道，今次先來蘇寧Suning、PlayStation HK官方及APITA / UNY各個抽籤購機機會。



今次（林勇攝）

蘇寧SoClub會員限定 –登記抽籤PS5



新一輪蘇寧SuningPS5抽籤登記又來了，只要是蘇寧SoClub會員，即可參加今次活動，成功中籤者即可入手PS5主機。

PS5登記抽籤活動詳情：

抽籤產品：PS5光碟版主機（建議零售價:$3980） + PULSE 3D 無線耳機組 - 午夜黑 (建議零售價:$798)

登記時間：即日 至6月15日23:59

抽籤連結 ：https://bit.ly/3xIttG1（請先下載「香港蘇寧」app，在app內先登入，然後再按登記連結就可以跳轉到app內登記）

參加資格：參加者必須為蘇寧 SoClub 會員，方符合抽籤資格。

中籤安排：獲得優先購買資格會員將於結果公佈（6月21日）收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。如中籤會員未能於指定日子內到所選的取貨地點購買，將被視為放棄預訂，不設留貨安排。

👇蘇寧SoClub會員限定抽籤PS5步驟👇

PlayStation HK 官方登記抽籤PS5



Sony亦公布了將於6月13日開始開放新一輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation 5抽籤系統」給香港的 PlayStation® Plus會員參加，預計登記時間由6月13日中午12時至6月15日晚上12時。

登記連結：待更新

今次如無意外，PlayStation HK將會推出與Horizon bundle的PS5版本。

APITA PlayStation 5 主機組合抽籤購買活動



APITA於eShop網店推出PlayStation 5 主機組合抽籤購買活動，只需要在2022年6月10日至16日單筆購物滿$499 (以折實價計算)，便可享登記參加APITA UNY eShop PlayStation 5 主機組合抽籤購買活動一次。合資格顧客須於訂單成立同時登記參加活動，錯過登記將不能後補登記參加。而且每名中籤者只限購買一套。

抽籤產品：

PS5 主機組合A (售價：HK$6,579) - 包含PS5 主機 及 Logitech G29 DRIVING FORCE 賽車方向盤

PS5 主機組合B (售價：HK$4,528) - 包含PS5 主機 及 DualSense 無線控制器 (可選白色/午夜黑一個)

登記方法 ：顧客可於「訂購成功」頁面點擊「前往登記」或經由「查看訂單」進入「訂單詳情」進行登記。

中籤電郵通知發送時間：2022年6月21日 (香港時間)

取貨日期：2022年6月22日至6月26日 (香港時間)

取貨地點：UNY 將軍澳店

注意事項：中籤者將於6月21日晚上11時59分前另外取得電郵通知購買詳情

SINOPEC中國石化推每星期抽籤PS5主機+GT7連G29軚盤套餐



SINOPEC中國石化由即日起至2022年6月27日，SINOPEC PLUS APP會員入油滿300元（折扣後），每星期便可有一次抽籤機會，於SINOPEC PLUS APP（APP）以1積分登記抽籤，中籤者可以800積分加$3,980換購PS5主機及GT7遊戲光碟套裝乙套；或PS5主機、GT7遊戲光碟及G29軚盤連踏板套裝乙套。（由4月19日起至6月27日，活動共進行10個星期，共計10位中籤者。）

入油都可以抽籤買PS5

👉 PS5 GT7｜跑車浪漫旅7新模式！山內一典專訪 8大升級重點車迷必玩

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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👉PS5主機護殼、新色DualSense手掣開箱｜教你如何換殼、鴛鴦色最型

有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：待更新

Aeon登記抽籤連結：待更新

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）