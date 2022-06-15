MSI推出3款12代Intel手提電腦　HX系列+Titan GT系列最強陣容抵港

MSI 發表最新 HX 系列筆電，搭載全新的第 12 代 Intel HX 系列處理器，加上最高配備 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 手提電腦 GPU，以及 MSI 獨家 Cooler Boost 散熱解決方案，將效能推向極致。把極致效能、創新技術和奢華美學融合在產品中，打造成 MSI 最強的 HX 系列電競系列。



Titan GT 系列－泰坦威能，筆電王者

令玩家夢寐以求的 Titan GT 系列之一終於回歸！Titan GT 因耀眼的效能而贏得 2022 年 COMPUTEX 年度大獎，以及在設計上贏得 2022 年紅點設計獎。設計靈感來自跑車，配備上方格狀空氣交換器以增加散熱效率，還有增添迷人風采的投射式 Mystic Light 燈條。

效能而言，Titan GT77 的強大在名字上已經反映出來。搭載16 核心的最新第 12 代 i9 HX CPU，提供桌上電腦等級效能，加上 NVIDIA GeForce RTX3080 Ti 顯示卡和 MSI 獨家 OverBoost 技術，Titan GT77 把 GPU 和 CPU 的極致能力完全發揮出來。

為了控制如此頂級的設計，Titan GT77 提供有 4 個風扇和 7 根導熱管的新散熱解決方案，同時也配備全新世界級領導製造商 Cherry MX 鍵軸搭配 SteelSeries 機械式鍵盤。此外，這些全都裝載在 23mm 機殻之中！

Raider GE HX 系列－電競界的猛獸

Raider GE HX 系列已被定位為超凡效能和吸睛設計的象徵。這次 MSI 以誘人鈦深灰色和在上蓋以雷射雕刻 MSI 商標，在 Raider GE 上呈現充滿活力和奢華的氛圍。在效能方面，Raider GE 配備最新 HX 系列、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU 和 OverBoost 技術，也可以在全負載下提供 250W 最大功率。

此外，Raider GE67HX 成為世界上第一款帶來革命性高更新率 OLED 顯示器的筆電，240Hz 加上小於 0.2 ms 的反應時間，還支援 100% DCI-P3 色域。同時獲得 DisplayHDR 600 True Black 認證，提升玩家的優質視覺體驗。

MSI Raider GE67HX 12UGS規格

處理器：Intel Core i9-12900HX 16Cores Up to 5.0Ghz

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3070Ti, GDDR6 8GB

RAM：2x DDR5-4800Mhz 32GB

儲存： 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD

系統：Windows 11 Home

螢幕：15.6" QHD OLED, 240Hz

價錢：$29,999



https://hkstore.msi.com/products/raider-ge67hx-12ugs



MSI Raider GE77HX 12UHS規格

處理器：Intel Core i9-12900HX 16Cores Up to 5.0Ghz

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3080Ti, GDDR6 16GB

RAM：2x DDR5-4800Mhz 32GB

儲存： 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD

系統：Windows 11 Home

螢幕：17.3" UHD ( 3840 x 2160 ), 120Hz

價錢：$39,999



https://hkstore.msi.com/products/raider-ge77hx-12uhs



MSI Raider Titan GT77 12UHS規格

處理器：Intel Core i9-12900HX 16Cores Up to 5.0Ghz

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3080Ti, GDDR6 16GB

RAM：2x DDR5-4800Mhz 64GB

儲存： 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD

系統：Windows 11 Home

螢幕：17.3" UHD ( 3840 x 2160 ), 120Hz

價錢：$43,999



https://hkstore.msi.com/products/titan-gt77-12uhs



MSI HK Online Store:https://hkstore.msi.com/