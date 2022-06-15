消委會血氧計｜Omicron肆虐期間，部分人會買血氧計想觀察自己的血氧水平，想早一步得悉有沒有確診。消委會最新的報告中（548期），指出香港市面上的血氧計售價相差可逾22倍，由 $85～$2,000不等，不只機能上的差異會影響量度數據，連用家的使用方法都會影響讀數。



指式血氧計使用方法

家用的指式血氧計是透過夾著手指，測量周邊微血管內血液中的血紅蛋白氧飽和度（SpO2）的儀器，使用前應詳細閱讀說明書，按指示用在合適的手指上，確保不會太鬆。量度時也要跟隨說明書指示，如不要說話，避免令身體產生震動影響讀數。量度完成後，血氧計會分別顯示血氧和脈搏，正常情況下血氧讀數應在97%～100%範圍和脈搏每分鐘60～100次。

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不適用血氧計的情況

消委會指出，有4個情況不適合使用血氧計：

1）身體病忠問題

如使用者有心律不正﹑心房顫動，或手震的問題，有機會應該心跳規律，導致讀數不準確。



2）手部狀況

手部冰冷會令血管收縮，血液流通欠佳有機會難以量度脈搏。同時，手部太濕會影響機器的光線折射，也會導致讀數不準確。



3）指甲狀況

塗了指甲油﹑美甲，以及指甲太長有機會影響光源射向手指的位置出現偏差，影響讀數。



4）環境

由於血氧計需要收集光線的折射量度，如量度的環境太光，有機會影響儀器的探頭收集到的光度。



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哪隻手指量度最好？

消委會的報告中，找來香港醫學會代表呼吸系統科專科醫生黃敬恩分享使用血氧計的貼士。原來右手的中指和拇指得出的SpO2的讀數最高，如說明書沒有指名用哪一隻手指最好的話，用右手的中指和拇指量度效果更佳。

黃敬恩醫生建議，不應不應單靠血氧計讀數來判斷是否需要前往求醫，因為血氧計不能直接反映有沒有確診，只是反映血液是否缺氧。因此應重複量度，查看連續一段時間量出的讀數有沒有呈下降趨勢，或一直在低水平。另外，即使血氧計讀數正數，但身體感覺到不適，也應要前往求醫，最重要的是患者的自身感覺，血氧計讀數只是參考。

資料來源：消委會 選擇月刊 548期