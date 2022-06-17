MSI Stealth GS77評測｜纖薄龍魂！同時滿足電競＆專業工作需要

MSI 推出多款第 12 代 Intel Core 處理器的電競手提電腦，今次有幸開箱試玩「Stealth GS77 12UHS 」，當然要體驗一下最新款 Intel Core 處理器＋RTX 3080 Ti 的效能有多誇張。今次一改紅色的龍魂 logo，低調的黑魂外觀，原來一打開內有乾坤。



效能猛獸

MSI Stealth GS77 在硬件上能滿足極大部份玩家的需要，配備最新的第 12 代 Intel Core i9 處理器，對比上一代性能提升了多達 40%。再搭配加上 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 顯示卡，實現 DLSS 人工智慧加速的同時，透過 Tensor 核心穩定畫面下提升刷新率和支援光線追蹤，實現媲美桌上電腦的極致效能。

第 12 代 Intel Core i9 處理器在 Cinebench R20/R23 Multi 分享取得 7,000 和 17,500 分，RTX 3080 Ti 更在 3D Mark Time Spy 中取得 10,500，以及在 Time Spy Graphics 測試取得 10,000 的高分，在 fps 遊戲中的表現特別出色。

纖薄低調設計

MSI Stealth GS77 將軸承往機身中間集中，讓玩家單手打開螢幕時更堅固穩定，這設計更在 CES 2022 獲得創新獎。纖薄黑魂的簡約設計，機身只有 20-20.88 mm，更減少電競感過重的 RBG，讓玩家完美切換商務和電競使用模式。

獨家散熱設計

MSI 最新雙散熱模組設計的Cooler Boost 5，在底部在背部都有出色的散熱系統，採用全球最薄的 0.1 毫米鋒利風扇葉片搭配 6 根熱導管，難得在電競筆電中有寧靜的遊戲體驗。

電競／工作必備的 4K 螢幕

MSI Stealth GS77 配備 17.3 吋 UHD IPS 面板螢幕，不論是剪片執相﹑玩 AAA 大作，還是煲劇，100% DCI-P3 廣色域都能帶給用家極佳的體驗。再加上 120Hz 的刷新率，在遊玩《Apex Legends》﹑《Rainbow Six Extraction》﹑《VALORANT》等 FPS 遊戲時的流暢度不是一般螢幕可比擬。

鍵盤最大驚喜

與 SteelSeries 合作推出的單鍵 RGB 全彩背光鍵盤，是開箱 Stealth GS77 的最大驚喜，低調的漆黑金屬外殼下，打開竟是單鍵發光鍵盤。SteelSeries 的鍵盤也打破普遍手提電腦鍵盤鍵程不足的問題，觸感非常良好。

MSI Stealth GS77 12UHS 規格

中史處理器： Intel Core i9-12900H

顯示卡：GeForce RTX3080 Ti Laptop GPU, GDDR6 16GB

記憶體：DDR5-4800Mhz 32GB (16GB * 2 )

儲存：2TB NVMe PCIe 4.0 SSD

系統：Windows 11 Home

螢幕：17.3" UHD ( 3840 x 2160 ), 120Hz

保養：兩年原廠保養

價格：$34,999



MSI Stealth GS77 12UGS 規格

中史處理器： Intel Core i7-12700H

顯示卡：GeForce RTX3070 Ti Laptop GPU, GDDR6 8GB

記憶體：DDR5-4800Mhz 32GB (16GB * 2 )

儲存：1TB NVMe PCIe 4.0 SSD

系統：Windows 11 Home

螢幕：17.3" QHD ( 2560 x 1440 ), 240Hz

保養：兩年原廠保養

價格：$24,999



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