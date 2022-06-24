元朗停電｜繼屯元天大停電後，元朗又突然短暫停電，令人開始關心家電在停電下的表現，特別是要長期運作的雪櫃。消委會就曾評比過市面上 17 款雪櫃，而且每款都有測試停電時的保冷效能，發現原來有一些雪櫃可以在沒電的情況下，仍保冷超過12小時。



消委會測試

消委會找來伊萊克斯、三菱電機、金章、Panasonic、惠而浦、東芝等，多個熱門品牌的雪櫃，當中包括三門﹑雙門的中小型款式。測試中發現，冷卻食物的時間可相差逾一倍，表現參差。而且發現有中型雙門無霜雪櫃的全年電費，對比一般小型的直冷式雪櫃的電費可高逾七成。

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停電保冷效能

雪櫃就算在停電時，也有一定程度的保冷能力，這方面的表現就在停電的情況下可發揮功效。在消委會的測試款式當中，保冷能力最好的是三菱電機（MR-CX39EN-PS-H／6,280），停電保冷可達 12 小時 27 分鐘。其次是金章（ZTB2000A-A／$3,190）的 11 小時 26 分鐘，兩款同樣獲得 4.5星總分。

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保冷效能 Top 5：

1）三菱電機 MR-CX39EN-PS-H／12 小時 27 分鐘

2）金章 ZTB2000A-A／11 小時 26 分鐘

3）Panasonic NR-BB251Q／10 小時 11 分鐘

4）豐澤 FDG145B19S／8 小時 40 分鐘

5）東芝 GR-A25HS／8 小時 34 分鐘



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資料來源：消委會