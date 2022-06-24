元朗停電｜$500買數碼求生6大電子產品！尿袋很重要卻有注意事項

停電｜日前元朗一條電纜橋大火，令屯門、天水圍、元朗一帶連續兩日都有電力不穩的情況，而隨著天氣開如始炎熱，香港市民對用電的需求亦將大幅上升、變相令類似事件的發生機率更大。故近日不少人都四出搜購物資，預備緊急時用的「求生包」，以備不時之需。

而除了在求生包內放入維生物資如乾糧、水、藥物之外，以下幾款數碼用品亦能在緊急時發揮關鍵作用，而且全部都可以在深水埗以＄500 預算平價買齊，各位在預備求生包時不妨參考一下？



＄500 內買齊！緊急求生包6大必備電子產品

1.流動充電器（預算 $100~200）

講起緊急求生要用的數碼產品，不少人會第一時間想到俗稱為「尿袋」的流動充電器，的確在停電時，一個流動充電是可以解決了手機沒電的燃眉之急，故在求生包內最少要加入一個（亦可以按照需要用的人數而增加數量），每個容量由 5000mAh～10000mAh 就好，容量太大除了會加重負擔，亦較有可能引起安全問題。

流動充電器目前已經越賣越平價，像圖中輸出不俗、又有多線材提供的款式也不過是＄70 左右，但要有更佳安全考慮，自然就要買貴價一點的大品牌出品（蔡浩騰 攝）

但留意如果要將流動充電放入求生包內，最好每幾個月就拿出來充放幾次，確保電池可以正常使用之餘，又可以確保當中的鋰聚合物沒有發脹、變形等異常情況。

2. USB 充電線（預算 ＄100）

有流動充電，當然要準備好充電線，而充電線除了要預備多 1~2 條後備，最好加入不同手機種類用的插頭，至少集齊 MicroUSB、USB-C 以及 Lightning，以備不時之需。

目前 USB-C 亦可以加入轉頭以為其他裝置充電，如果要盡量方便，可以購入這類型 USB-C <> USB-C 為基礎的線材（蔡浩騰 攝）

3. AAA/AA電（預算 $30）

流動充電器對於現代人而言乃屬必須，但如果需要更長期的緊急使用，最好就在求生包中放入最常用的 AA／AAA 電池，在一些緊急用的電話／電筒內都用得著。

購買時可以選擇這類膠盒包裝，更方便存放、且不容易因撞擊受損（蔡浩騰 攝）

4. 手電筒（預算 ＄30～50）

照明在緊急時非常重要，如果要預備求生包，電筒絕對是必要選項，有可能的話甚至值得預備兩支，其中一支為採用電池的傳統款式，而另外一支則可以考慮新式 LED 款，這種電筒通常為充電式，甚至為「多合一」設計，內置數種不同的照明方式，甚至在緊急時可以充當流動電池使用。

5. 收音機（預算 ＄100～200）

在大規模停電時，流動網絡都有可能受到影響，各地政府在此時都會集中以無線大氣電波的方法發放訊息，故收音機就成為了十分重要的接收訊息渠道。如果要在求生包內加入收音機，首推當然是採用電池的款式，但現在較為普遍的，依然是 USB 充電款式（有部份是採用 18650 充電電池、必要時可以更換但作用不大），在深水埗＄100 左右就可以買到。

6. 風扇（預算 ＄50～100）

如不幸在夏天時分停電，炎熱的感覺令人非常難受，此時除了要注意補水之外，一部隨身的小型／手提風扇絕對有其必要，如果要準備求生包的話，推薦放入體積不大的款式。