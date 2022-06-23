小米 POCO F4 上市實試｜近年多產的小米，今年繼續一個月至少一部新手機上市的步調；其子品牌 POCO 繼在 5 月時於香港推出遊戲專用的高階作品 POCO F4 GT，在今日（6月23日）又發布 POCO F4 5G 兼將其即時推出市場。

POCO F4 5G 於親民售價的前提下帶來不俗的中高階性能，尤其是同價位中少見的 OIS 光學防手震鏡頭，著實有一定的吸引力。



小米 POCO F4 5G 上手：四平八穩外觀設計

小米 POCO F4 5G 的機身設計，主要承襲自中國內地的 Redmi K50 系列，其採用平整的邊框加上前後玻璃設計，拿上手的手感還與今年稍早的 POCO X4 Pro 相似，沒有太多花巧之處，勝在「四平八穩」。

將 POCO F4 5G（左）與 X4 Pro（右）放在一起，除了機背的鏡頭擺位以及玻璃下的折射裝飾有所不同，兩者機身大小以及邊框設計都幾乎一樣（蔡浩騰 攝）

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OIS 鏡頭實裝、POCO F4 拍攝實測

POCO F4 5G 所用的處理器為上年度中高階機種已經用慣用熟的 Qualcomm S870，其不俗的處理能力與及功耗平衡於近兩年可謂好評不斷，相信在過去一年多的評測當中已經可以大概清楚其表現，本次 POCO F4 5G 不過是「舊料重用」，其表現及穩定性都有一定保證，測試方面就不重覆了。

相較處理器的性能，POCO F4 5G 上較為值得試玩的，就有其加入 OIS 光學防手震功能的 6400 萬像素鏡頭，雖然並非新事物，但可以在＄3500 以下的中價機種之上見到 OIS 架構，亦的確相當罕見。

OIS 光學防手震可以有效抵消用戶手部的輕微抖動，除了可以減少拍攝時手震的問題，同時亦讓相機鏡頭有更多的曝光時間作拍攝、提升影像的質素，尤其在低光拍攝上就會有明顯的進步。

👇👇👇按圖放大看 POCO F4 5G 實機試相👇👇👇

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小米 POCO F4 硬件規格及上市詳情