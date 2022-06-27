AirPods Pro 推出至今，由一開始被盛讚降噪效果超強，到後來多次更新削弱效果，以及很多用家回報的斷線問題，Apple 似乎不能再拖延下一代耳機的推出。近日中國音響網站 52Audio 爆料，公開多個 AirPods Pro 2 的傳聞，部分更是之前沒有傳出的新消息。



更新H1晶片

H1 晶片將會升級並具有 SiP 封裝系統，加強性能和減低功耗。加入自適應噪音消除功能，降噪功能能能自動調整，以及提升過濾效果。

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升級H1晶片，在SiP 封裝系統上提升性能和減低功耗（Apple 圖片）

Find My功能更實用

AirPods Pro‌ 2 預計將支持 Find My 功能，如之前的傳聞一樣，充電盒上會有一個喇叭，當用家使透過Find My‌ 尋找遺失的 AirPods Pro 2時，充電盒就會發聲提示位置。

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加入心率﹑溫度偵測

今次新傳聞中，最驚喜的就是有機會加入心率監測功能，AirPods Pro 2 能透過用家的耳朵檢測心率狀態﹑變化。同時 52Audio 更指出心率傳感器有機會支援溫度偵測，如果屬實，AirPods Pro 2 的性能就超過一般耳機的範疇。

USB-C充電

與郭明錤的分析不同，52Audio 認為 AirPods Pro 2會棄用 Lightning，改用 USB Type-C 充電以配合歐盟將來統一使用Type-C的法規。

新的充電盒可以發出提示聲，以及接收環境聲到傳到耳機，當作助聽器使用（52 Audio圖片）

助聽器功能

根據 52Audio 爆料的相片中，可以見到充電盒側邊有兩個類似喇叭的孔，聲稱支援助聽器功能。聲音可以通過充電盒收集後，再傳輸到耳機進行聲音增強和播放，目的是幫助聽力受損的用家更好地接收環境中的聲音。

與充電盒不同，52 Audio 公開的 AirPods Pro 2 耳機設計沒有太大改變，仍保留耳柄，看來今次更新的重點功能，有機會集中在充電盒的支援上。

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資料來源：52Audio

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