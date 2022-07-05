ASUS ROG Phone 6實試｜年度最強電競手機、S8+ Gen1效能強又唔熱

ASUS ROG Phone 6 發布上手試｜講到「電競手機」，實在不能不提這方面的鼻祖 ASUS ROG Phone 系列，自首代推出以來收獲不少好評，但今年 ASUS 在 2022 年上半年卻未有任何動靜，直到今日（7月5 日），ASUS 終於發表了旗下電競手機新作 － ROG Phone 6 系列。



ROG Phone 6：首個 S8+ Gen1 防水電競機系列

一如過往兩年的 ROG Phone 系列，今代 ROG Phone 6 系列都分成了基本版的 ROG Phone 6 以及高階版本的 ROG Phone 6 Pro，然而兩個版本的絕大部份規格都頗為相似，同樣是採用 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1 處理晶片、最高更新率達 165Hz 的 6.78” AMOLED 屏幕，並支援 IPX4 的防濺水規格，是電競手機中首個支援防水的系列出品。

ROG Phone 6 Pro 的機身一隅加上了支援多色顯示的 ROG Vision PMOLED屏幕（蔡浩騰 攝）

除了 ROG Phone 6 Pro 內置多達 18GB RAM 之外，ROG Phone 6 系列兩機最大的不同，就在於 ROG Phone 6 Pro 的機身一隅加上了支援多色顯示的 ROG Vision 屏幕，其顯示內容可以讓用家自訂，不過仍然是以「型格」為主，實際作用不大。

而在處理器以及屏幕規格之外，今代 ROG Phone 6 繼續有其他對遊戲玩家有利的賣點，例如音效輸出方面就配備了支援 HiRes Audio、DIRAC 的前置雙喇叭，另外在散熱設計上首次應用了熱傳導效率更佳的氮化硼（Boron Nitride）物料，即使不加上額外的外置 AeroActive Cooler 風扇，依然可以擁有不俗的散熱效率。

ROG Phone 6 系列首次應用了熱傳導效率更佳的氮化硼（Boron Nitride）物料（圖 ASUS）

ASUS ROG Phone 6 ／ 6 Pro 實機開箱試

《香港01》科技玩物記者在 ASUS ROG Phone 6 系列發表之前，就率先開箱試玩過兩部 ROG Phone 6 系列新作，外型設計有新元素加入之外，新處理器的表現亦令人喜出望外。

ROG Phone 6 Pro 機身開箱實拍

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ROG Phone 6 機身開箱實拍

ROG Phone 6 比 ROG Phone 6 Pro 多出一個顏色選擇，除了白色，還有系列原色黑色機身。（蔡浩騰 攝）

ASUS ROG Phone 6 Pro 打機表現實測

ASUS 今次更新 ROG Phone 6 系列，距離上一代 ROG Phone 5 系列的登場時間其實相隔了超過 14 個月時間，比以往的更新周期略長。

由於只算是「加強版」，在 AIDA64 中仍然只見 ROG Phone 6 系列用的是 S8 Gen1，但其實內裡用的已經是 S8+ Gen1

ASUS 方面就解釋是次的延遲，與他們對 ROG Phone 的品質要求有關，但這一延遲，就「恰巧」讓 ROG Phone 6 系列成為頭批採用台積電代工的 Qualcommm Snapdragon 8+ Gen 1 新機，對比上半年的 S8 Gen1，S8+ Gen1 除了效能更強，發熱問題據說亦不那麼嚴重。

而既然有 ROG Phone 6 系列實機在手，我們當然要測試一下其打機性能表現，順道亦親身感受一下其溫度變化。

首先我們就不插上 ASUS 的新 AeroActive Cooler 外置風扇，單用 ROG Phone 6 Pro 裸機運行《Apex Legends Mobile》（蔡浩騰 攝）

首先我們就不插上 ASUS 的新 AeroActive Cooler 外置風扇，單用 ROG Phone 6 Pro 裸機運行《Apex Legends Mobile》，在測試前已經將畫面以及幀率都調至系統容許的最高，即將 60fps 運行高畫質畫面。整個遊戲過程中，位於兩邊的超音波 AirTrigger 肩鍵繼續提供到相當靈敏的操作感受，而亦沒有明顯的掉幀情況。

較令人意外的，是在約 20 分鐘的遊戲過後，ROG Phone 6 Pro 的機身溫度只有輕微升高，但僅為變暖的水平而已，內置的溫度監測亦維持在36°C～37°C 左右，對比起上半年其他 S8 Gen1 機種，ROG Phone 6 Pro 釋放的熱量明顯有改善。

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雖然未有加入 AeroActive Cooler 的前提下，ROG Phone 6 Pro 已經有著不錯的溫控表現，但如果加上這 AeroActive Cooler 外置風扇，散熱效果自然就更為強勁。

今代 ROG Phone 6 系列所配置的新 AeroActive Cooler，經過全新設計，在絕大多數情況下都不需要外置電源供電，而且加入十分搶眼的 RGB 燈效果以及 4 個實體按鍵，對於遊戲玩家而言，不論在觀感抑或操作上都有相當大的助益。

而在同樣約 20 分鐘的兩局遊戲中，ROG Phone 6 Pro 機身上的絕大部份熱量都被AeroActive Cooler 帶走，除了大大減少了裸機時感受到的溫熱感（在沒有風扇的邊框位置，依然會有點溫度），AeroActive Cooler 所吹出的風更帶點清涼，加上實體鍵的擺位有明顯為手機遊戲考慮過，上手遊戲時比裸機時有更佳的體驗。