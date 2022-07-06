夏日一到，各間電器商網店先後都推出優惠活動，今次先介紹豐澤和中原的網店優惠，雖然未有第二期的消費券未到手，但正所謂早買早享受，包括手機﹑電腦﹑廚房家電等低至 3 折優惠，盡不能錯過。



中原夏日感謝祭

即日起至 7 月 31 日，中原eshop 推出「夏日感謝祭」，吸塵機﹑電視﹑廚房家電等都有分類優惠，LG UP81 50吋 4K 電視減 $2,901﹑DYSON V12 DETECT SLIM吸塵機減 $591﹑DYSON PURIFIER COOL AUTOREACT 二合一空氣清新機減 $621。在 7 月 8 日～31 日更有限量閃購，每天指定 2 款產品在 00:00 開搶。

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豐澤夏日快閃優惠

豐澤推出「夏日快閃優惠」， 包括手機﹑電腦﹑廚房家電﹑Soundbar﹑電子潮物等優惠，小米 12 智能手機減 $700﹑ASUS Vivobook Go 14 Flip 手提電腦減 $1,000﹑Samsung HW-A550 Soundbar 減 $991。而且滿 $800 可免運費，亦可選擇免費在門市取貨。

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