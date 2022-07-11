豐澤和蘇寧都推出家電優惠，今次綜合了各種類型的電器，包括風扇﹑打掃工具﹑廚房家電﹑大型電器，以及電視﹑Soundbar等家庭影音娛樂產品。兩家網店都有限量快閃折扣，低至 26 折出售，想搶到最抵的家電產品就要留意以下內容。



豐澤「夏日電器節」

由即日起至 7 月 24 日，豐澤推出「夏日電器節」，在 11 ～ 17日期間，有 6 款產品以超抵價限量推出，包括 Cuisinart 數碼健康烤焗爐半價﹑伊萊克斯無線直立式吸塵機6折等。同時推出多款夏日必備風扇的換購優惠，Thanko 無線頸部冷卻器只要 $369 就能換購。

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由即日起至 7 月 21 日蘇寧推出《年中感謝祭》優惠，分開門市和網店折扣，只要在門市用八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或在網店輸入優惠碼「CVS50」領取優惠券，就可以消費滿 $2000 再即減 $50。不想錯過門市和網店的抵買產品，點擊下圖睇準時機搶心水產品：

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