iPhone慳電｜雖然iPhone的電池容量一代比一代強，但先未計電池會因老化而令續航力變短，即使電池健康度不減，用戶一日不充電還是會對電力水平感到萬分焦慮。是以不少用戶都會研究如何延長 iPhone 的「作戰時間」，而除了一些較老生常談的操作習慣，其實亦可以加入設定，讓 iPhone 自行進入「省電／低電量模式」。



iPhone 捷徑設定、自動開啟「低電量模式」

由早幾代系統開始，Apple 就為 iOS 加入了「低電量模式」，原意是讓用戶在手機電量較低、又未能短時間內找到電源的時候可以有一個方案延長使用時間，透過減低屏幕更新率及減少背景活動如預載郵件等手段，最多可以讓 iPhone 的電池續航力提升 30％ 左右。

「低電量模式」最先作為 iPhone 用戶的救命功能登場（圖 Reader's Digest）

一部份有「電量焦慮」的用戶，更會將「低電量模式」變成日常使用，每天第一件事就是開啟低電量模式；然而由於低電量模式預設有自動關閉功能，當 iPhone 充電至 80％ 電量之後就會自動關上，結果用戶就要經常以手動開關進行設定。

而為了讓「低電量模式」可以常時開啟，其實我們亦可以透過 iOS 內置的「捷徑」功能進行設定👇👇👇

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必學 10 招 iPhone 慳電貼士

雖然「低電量模式」可以在根源上為用戶省下不少電力，但其實它會在日常應用上帶來些少的不便，例如有可能延遲接收重要電郵、影響相片備份等等，如果要全時間開啟未必人人合用，如果只是想尋找其他方法讓 iPhone 的手機電池耐用一點，可以參考以下的 10 個招數👇👇👇