小米12S Ultra極速抵港｜$9,000內玩到Leica新機、頂級攝力首試

小米12S水貨抵港｜小米不久前在中國內地正式發布了本年度旗艦的「加強版」－小米 12S 系列，此系列除了處理規格更強，最重要是小米與攝影名廠 Leica 合作推出的首個系列，讓「米粉」們趨之若鶩。

雖然小米 12S 三機暫時未有在香港推出的計畫，但有先達手機店就循水貨渠道極速引入了當中規格最強的小米 12S Ultra。



小米 12S Ultra 上手、仿皮質感上乘

與同系列的其他兩機不同，小米 12S Ultra 乃是全新設計，而且小米方面亦刻意將其打造成一部擁有頂級質感的旗艦機，除了雙曲邊屏幕、金屬邊框之外，機背加入首次在手機上使用的有機矽膠物料，紋理模擬小牛皮質感之餘比起其他廠用的素皮物料更為環保，支援 IP68 的防水防塵，備有黑、綠兩色。

皮紋機背 + 一體成型鋁合金鏡圈，與 Leica 相機的形象都相當合襯（蔡浩騰 攝）

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1”感光元件 x Leica 鏡頭 － 小米 12S Ultra 攝力實測

在相機鏡頭方面，小米 12S Ultra 的主鏡頭採用 1” Sony IMX989 感光元件，另外有 4800 萬像素、128° 廣角鏡頭，以及一支可以拍攝 120x 變焦影像的 4800 萬像素長焦鏡頭。

其主鏡頭內置的 Summicron 鏡頭光學系統就與 Leica 合作研發，其系統的 8 片鏡片當中加入了專用於吸收紫外光的環烯烴鏡片、以及 IR 濾光鏡以減少偏色問題，有效提升 Leica 招牌的暗位細節表現。

而在硬件之外，今次小米 12S Ultra 與 Leica 方面的合作，更多是放在軟件方面，除了其他小米系列機都用得到的 Leica 濾鏡以及水印（小米12S 系列以外的小米機種都可以利用流出的相機 App APK 用到），小米 12S Ultra 就獨家加入了兩種「畫質」。

在小米 12S Ultra 的相機 App 中可以隨時在「Leica Vibrant」及「Leica Authentic」兩種畫質之中切換（蔡浩騰 攝）

根據實測，兩種畫質最大分別在於輸出的色澤以及對比上面，Leica Vibrant 較著重突出相片的色彩，而 Leica Authentic 就側重於畫面的暗位表現，並且加入仿Leica 招牌的少許暗角感。

「Leica Vibrant」（左）及「Leica Authentic」（右）同一位置拍攝對比（蔡浩騰 攝）

👇👇👇更多小米 12S Ultra「Leica Vibrant」畫質試相👇👇👇

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👇👇👇更多小米 12S Ultra「Leica Authentic」畫質試相👇👇👇

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小米12S Ultra 香港水貨售價

目前先達廣場的三禾電器引進了小米12S Ultra 兩個型號，其規格及售價分別為：

小米12S Ultra（12+256 版本）：＄8680

小米12S Ultra（12+512 版本）：＄9480

對比中國內地的售價，今次小米12S Ultra的水貨價溢價約為＄1000～＄1300 港幣，雖然以小米手機而言絕對是最高價的選擇，但為了一試新 Leica 鏡頭的實力，小米 12S Ultra 雖然沒有完整的 Google Play 可用，但首批貨一出已被賣清光，而且內地貨量亦不多，如果真的有愛的話或者要儘早出手了。

查詢：三禾電氣