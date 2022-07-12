小米12S Ultra極速抵港｜$9,000內玩到Leica新機、頂級攝力首試
小米12S水貨抵港｜小米不久前在中國內地正式發布了本年度旗艦的「加強版」－小米 12S 系列，此系列除了處理規格更強，最重要是小米與攝影名廠 Leica 合作推出的首個系列，讓「米粉」們趨之若鶩。
雖然小米 12S 三機暫時未有在香港推出的計畫，但有先達手機店就循水貨渠道極速引入了當中規格最強的小米 12S Ultra。
小米 12S Ultra 上手、仿皮質感上乘
與同系列的其他兩機不同，小米 12S Ultra 乃是全新設計，而且小米方面亦刻意將其打造成一部擁有頂級質感的旗艦機，除了雙曲邊屏幕、金屬邊框之外，機背加入首次在手機上使用的有機矽膠物料，紋理模擬小牛皮質感之餘比起其他廠用的素皮物料更為環保，支援 IP68 的防水防塵，備有黑、綠兩色。
1”感光元件 x Leica 鏡頭 － 小米 12S Ultra 攝力實測
在相機鏡頭方面，小米 12S Ultra 的主鏡頭採用 1” Sony IMX989 感光元件，另外有 4800 萬像素、128° 廣角鏡頭，以及一支可以拍攝 120x 變焦影像的 4800 萬像素長焦鏡頭。
其主鏡頭內置的 Summicron 鏡頭光學系統就與 Leica 合作研發，其系統的 8 片鏡片當中加入了專用於吸收紫外光的環烯烴鏡片、以及 IR 濾光鏡以減少偏色問題，有效提升 Leica 招牌的暗位細節表現。
而在硬件之外，今次小米 12S Ultra 與 Leica 方面的合作，更多是放在軟件方面，除了其他小米系列機都用得到的 Leica 濾鏡以及水印（小米12S 系列以外的小米機種都可以利用流出的相機 App APK 用到），小米 12S Ultra 就獨家加入了兩種「畫質」。
根據實測，兩種畫質最大分別在於輸出的色澤以及對比上面，Leica Vibrant 較著重突出相片的色彩，而 Leica Authentic 就側重於畫面的暗位表現，並且加入仿Leica 招牌的少許暗角感。
👇👇👇更多小米 12S Ultra「Leica Vibrant」畫質試相👇👇👇
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小米12S Ultra 香港水貨售價
目前先達廣場的三禾電器引進了小米12S Ultra 兩個型號，其規格及售價分別為：
小米12S Ultra（12+256 版本）：＄8680
小米12S Ultra（12+512 版本）：＄9480
對比中國內地的售價，今次小米12S Ultra的水貨價溢價約為＄1000～＄1300 港幣，雖然以小米手機而言絕對是最高價的選擇，但為了一試新 Leica 鏡頭的實力，小米 12S Ultra 雖然沒有完整的 Google Play 可用，但首批貨一出已被賣清光，而且內地貨量亦不多，如果真的有愛的話或者要儘早出手了。
查詢：三禾電氣