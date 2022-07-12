Amazon Prime Day 2022 正式開始，日本﹑英國﹑美國的 Amazon 官網陸續推出活動，只要是 Prime 會員就可以用優惠價購買 Amazon 的產品，部分更免運到香港。今次在三個地區的 Amazon 中找來 50 件抵買產品，SSD 和 Amazon 旗下產品都有非常驚喜的折扣。



Amazon Prime 會員

想在 Prime Day 以激減價購買產品，就必須要加入 Prime 會員，不過要特意支付 $14.99 美元加入會員，如果沒有心水產品的話就有點浪費。所以建議買家可能申請一個新的 Amazon 會員 ，從而得到 30 日的免費 Prime 資格。

👉Amazon Prime Day 2022平買日版Game Splatoon 3、異度神劍3八折

👇👇Amazon Prime會員免費註冊教學👇👇

+ 6

香港免運費

在 Amazon 網購，特別是美國地區的 Amazon，部分產品能提供免運費直到香港的服務。只要在帳戶地址中，不使用集運地址，改用回香港的收件地址，就能在個別產品中，看到有沒有免運費優惠。在 Amazon 網購運費是非常重要的一點，就算產品比香港便宜，但也有機會因為運費令其不划算。

👇👇美國Amazon 18件產品推介👇👇

+ 13

👇👇日本 Amazon 14件產品推介👇👇

+ 9

👇👇英國 Amazon 16件產品推介👇👇

+ 11

👉Apple 9款產品列入「過時產品」｜2016年MacBook將不能在官方維修

👇👇Amazon 購物信用卡限時優惠👇👇

14張網購必備高回贈、優惠、儲里數信用卡👇👇

+ 10

👉 消委會12間集運評比 4PX／偉邦國際／DimBuy 各地轉運收費一覽