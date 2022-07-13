雖然仍有很多玩家在抽 PS5 的無限輪迴之中，但亦不乏一些幸運的玩家已經抽到機可以享受強大的機能，近日 PS5 也在更新中加入 VRR（可變更新率）功能，從而提升畫面質素。

不過，有玩家發現使用 VRR 時，竟會令螢幕出現閃爍﹑燒印的問題，就連 SONY 自家高階螢幕都無一倖免。



期待已久的 VRR 技術更新

在 PS5 推出時，就有很多玩家期望有 VRR 功能，而 SONY 亦終於在數月前推出更新加入 VRR。實際效果就有如 PC 經常提到的 G-Sync 和 Freesync，能在遊戲運行時，解決畫面撕裂的問題。如用慢鏡看，沒有可變更新率的話，畫面有機會出現撕裂﹑重複的情況，嚴重影響遊戲體驗，而 VRR 就能減少這些問題出現的功能。

有沒有使用VRR時的畫面比較（IGN圖片）

螢幕閃爍災情出現

根據「jisakuhibi」的報導，有玩家在使用 VRR 後發現，螢幕會經常出現閃爍的問題，就連使用 SONY 自家的 INZONE M9 高階螢幕都有同樣情況，而且就算結束遊戲﹑重開螢幕﹑格式化螢幕OSD等，都不能解決閃爍問題。目前只有關閉 VRR 一段時間後，螢幕才會回復正常。由於未知影響是否會令螢幕出現永久損壞，因此未有更新前建議玩家盡量避免使用 VRR。

資料來源：jisakuhibi