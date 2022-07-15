Dyson／小米／Samsung吸塵機優惠｜友和與蘇寧近日推出清潔家電優惠，多款吸塵機﹑除塵蟎機﹑掃地機制人都有折扣優惠，當中包括 Dyson﹑Philips﹑Samsung﹑正負零等熱門品牌，低至49折推出。一把好的吸塵機，足以令家居每日都保持乾淨清潔，趁折扣入手一部能滿足需要的吸塵機可說是最佳時機。



友和優惠

由即日至 7 月 31 日，友和精選多款吸塵機進行快閃優惠，低至 49 折推出。Dyson V12 Detect Slim Fluffy 輕量無線吸塵機 84 折﹑IRIS OHYAMA除塵寰吸塵器 53 折﹑正負零 Plys Minus Zero無線吸塵機 76 折發售。

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蘇寧優惠

蘇寧推出清潔家電優惠最抵 65 折，而當中包括小米﹑Samsung﹑Electrolux 等品牌。除了本身的折扣外，如果有顯示「滿減」的產品，更可以買滿每 $500 減 $50，最多減$1000。

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