iPhone網拍騙案｜在網絡發達的年代，網上二手物品交易相當成熟，尤其外觀新淨、討好的智能手機更是交投暢旺，其中 Apple 推出的 iPhone 系列更是以「保值」見稱、有價有市。

然而在網上買賣卻未能有全面保障，近日在中國內地就發生一宗「狸貓換太子」的網路拍賣騙案，叫當事人哭笑不得。



買 iPhone XR 竟收「爆漿豆腐」

中國國內近年興起二手交易平台《閑魚》，不少中國網民都會將自己用過、不會再用但又不想單純棄置的二手物品放到平台上賣掉換錢，由於價錢可以去到非常低，《閑魚》慢慢就聚集了一批為「尋寶」而來的買家。

而就在上星期，一名居於西安的王先生，在《閑魚》上看見一部標價 ¥750 人民幣的白色 128GB iPhone XR，定價對比市場上的二手機價格約便宜數百元，王先生見機不可失、遂即時與賣家聯絡。

在聯絡上賣家後，王先生被告知賣家本人因離家出走、急於用錢才迫不得已將舊 iPhone 放上網拍賣，請求王先生在《閑魚》內提早確認收貨、好讓金錢可以儘快過戶，王先生聽罷一時心軟，就按下了確認收件的選項。

然而，當王先生託朋友代為取貨之後，才驚覺該貨物並非甚麼手機，而是一盒「爆漿豆腐」，而該賣家亦已經失聯，始知被騙。《閑魚》方面接獲王先生的通報後，目前已經著手調查此單交易的細節，並表示在王先生收到退款之前，該騙徒的帳戶將被鎖上不能使用。

網購詐騙6大危險特徵、交易忌心急／貪便宜

網購詐騙，其實最終也離不開「收款後失蹤」的套路，只不過隨著時代推移，為了引受害人上釣，騙徒的作案手法也更多元化，利用受害者貪方便、貪小便宜的心態進行詐騙，今次王先生買手機、收豆腐的個案，正是典型的網拍詐騙，但其實只要時刻提高警覺，有些損失是可以避免的。

以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇