Apple Watch、iPhone智能監測健康｜近年手機、智能手錶都可以監察用家健康資訊，但收集後如何使用？準確度又幾高？很多時都沒有明確說明。Apple最近發布了報告，不單講述Apple Watch、iPhone如何收集個人健康數據外，亦指出世界各地開發者、醫療機構及健康組織合作，如何守護用家健康。



Apple最近發布最新報告，說明Apple 產品如何讓用家掌握健康數據，並透過各種智能⽅式，守護⼤家的健康與安全。同時世界各地的⽤家、開發者、醫療機構及健康組織正使⽤ Apple 裝置、功能和 API 打破⼤家與⾃⾝健康資訊之間的藩籬，同時兼顧⽤户的私隱。報告指⼯作主要分為兩個類別，第⼀部分描述了 Apple 聚焦於 Apple Watch 及 iPhone 上的個⼈健康與健⾝功能，提供以科學為本的分析，並協助守護⽤户的健康與安全。第⼆部分分享了 Apple 與醫療社群的⼯作，以⽀援研究和護理。

Apple Watch及iPhone都能智能監察用家健康數據。

4大健康與健⾝功能

Apple指⾃「健康」app 和 Apple Watch推出以來，帶來了⼀系列創新的健康與健⾝功能，報告概括了 Apple 健康與健⾝功能的四⼤⽀柱：1. 為⽤户提供⼀個安全的中⼼點，在「健康」app 儲存及查看健康數據；2. 帶來多種功能，以讓 Apple Watch 透過不同的智能⽅式，守護⽤户健康；3. 帶來可幫助⽤户改善⽇常健康與健⾝的功能，以達致更佳的健康狀態；以及 4. 透過開發者⼯具助⼒創新的第三⽅健康與健⾝ app。

隨著 iOS 16 及 watchOS 9 即將推出，Apple Watch 和 iPhone 將就健康與健⾝中的 17 個範疇帶來多項功能，當中包括⼼臟健康、睡眠、活動能⼒及女性健康等。多年來，不同年齡的顧客均透過⾃⾝經驗，分享了這些健康與健⾝功能如何改變他們的⽣活。部分⼈在報告中分享了他們的故事，當中包括發現⾃⼰患有嚴重⼼臟病、在跌倒後接受緊急⽀援或透過⽇常活動⼤幅改善⾃⾝健康的⽤户。 ⽤家可透過 Apple Watch、iPhone，以及已連接的第三⽅ app 和裝置，在「健康」app 集中儲存 150 多種不同類型的健康數據，以及經由美國、英國和加拿⼤已連接的機構取得的健康數據記錄。

將會推出的iOS 16將會加入不少健康、醫療有關的新功能，例如藥物紀錄、提示功能。

現在 App Store 上亦有數以萬計的 app 使⽤ HealthKit API，容許開發者嵌入⽤户在「健康」app 選擇分享的資料，以提供創新的健康與健⾝體驗，同時遵守嚴謹的私隱及資料保安協定。報告亦提出多個重要例⼦，包括《Nike Run Club》、《Calm》和《WeightWatchers》這些全球廣受歡迎、使⽤ HealthKit 的 app，以及愈來愈多使⽤ HealthKit 的 app，包括《Qardio heart health》和《Withings Health Mate》，這些 app 均透過連接配件，以讓⽤户追蹤並監察更多有關⾃⾝健康的資訊。

4大類別醫療社群合作

Apple在報告亦指透過與醫療社群直接合作，⽅可實現最強⼤的健康創新，同時描述合作的四⼤類別：1. 建構⼯具以讓研究⼈員能做出全新科學發現；2. 透過有意義的數據，幫助加強醫患關係 ；3. 與健康組織合作，⼤規模推廣健康⽣活⽅式；以及 4. ⽀持公共衛⽣和政府措施。

ResearchKit 架構讓研究⼈員從 iPhone 和 Apple Watch 的龐⼤⽤户群中招募研究參與者，並讓參與者選擇分享健康數據，以助推動科學發展。Apple 透過「Research」app 與多個單位展開合作，包括哈佛⼤學陳曾熙公共衛⽣學院與 National Institute of Environmental Health Sciences、Brigham and Women’s Hospital 與美國⼼臟協會，以及密歇根⼤學與世界衛⽣組織，以讓全美國的⽤户得以參與三項開創先河的研究。在 iPhone 上的「健康」app 中的「健康記錄」，以及⼀系列由第三⽅使⽤ Apple 開發者⼯具開發的 app 和裝置，均透過數據，幫助加強醫患關係。「健康記錄」現已向 12,000 多個地點、超過 800 間機構的病⼈推出，讓病⼈能透過「健康」app 隨時輕鬆地查看他們在多間醫療機構的醫療資料。

研究指出，讓病⼈與醫護團隊遙距連結，能帶來更佳的成果，當中例⼦包括《Corrie Health》app、「UVA Health care at home」計劃，以及美國退伍軍⼈事務部向退伍軍⼈借出 Apple 裝置，以讓他們與其退伍軍⼈事務的醫療服務連結；Ochsner Health System 及 NHS Sunderland 的醫護團隊能更有效幫助慢性疾病患者，⽽遙距監察亦可為 Odense University Hospital 及 University of Virginia Children’s Hospital 節省開⽀，並縮短病⼈於新⽣兒深切治療部的留醫時間，讓新⽣嬰兒能與家長回家並遙遠距與醫護團隊保持連繫。

世界各地的健康組織與公司均與 Apple 合作，將他們的保健計劃整合到 Apple Watch 中，這些組織與公司包括：美國的 Paceline；美國、英國、南非與澳洲的 Vitality Active Rewards；以及新加坡的 LumiHealth。⽬前有 55 項計劃於 17 個國家和地區營運，讓過百萬⽤户能藉著 Apple Watch 參與激勵計劃。這些計劃成功增加參與者的體能活動⽔平及培養各種健康習慣，例如培養更有規律的睡眠模式、注重正念，以及轉換更健康的飲食選項。

Apple 所有的健康與健⾝功能均以兩⼤原則為開發基礎：

－嚴謹的科學驗證程序： Apple 的臨床醫⽣均深入參與產品的開發過程，並與⼯程師和產品設計師緊密合作。此舉結合與尖端研究機構的專家合作，能確保各種產品及功能均以科學為基礎，並對⽤户友善。



－以私隱為重⼼：私隱是 Apple 的核⼼價值，⽽資料私隱對敏感健康資料攸關重要。 Apple 的健康與健⾝功能將⽤户的私隱視為重⼼，並為⽤户帶來保障，提⾼透明度及給予更⼤控制權。當 iPhone 以密碼、Touch ID 或 Face ID 鎖上，「健康」app 內（除了「醫療檔案」外）⼀切健康與健⾝資料均經加密，⽽任何同步⾄ iCloud 的健康資料亦在傳送⾄ Apple 伺服器時，以及在 Apple 伺服器內經過加密。

