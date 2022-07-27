小米 POCO X4 GT 上市｜小米手機近年出了名的「多產」，但為了令每一部機都有自己的獨特賣點，小米各品牌旗下的開發團隊都可謂費盡心思，力求新推的手機於硬件規格上有所不同，而今次在香港上市的 POCO X4 GT，就主打「流暢屏幕」，配置了連其品牌電競旗艦 POCO F4 GT 都未能搭載的 144Hz 更新率屏幕。



小米 POCO X4 GT 上手、稍嫌單調的機身設計

小米 POCO X4 GT 定價為＄2,999，定價在同系列機中算是中價位水平，不過開箱後看見其外形設計，就缺乏了像早前 POCO F4 GT 一樣令人眼前一亮的設計元素，換來是較為平實的外形，尤其是其採用的邊框與機背皆為塑膠，如果真要比較的話，其設計會比較貼近 Redmi 系列的出品。

但大幅使用塑膠素材亦並非只得缺點，起碼 POCO X4 GT 的機身相當輕巧，即使內置 5080mAh 大電，重量仍然可以保持在 200g(作為參考，POCO F4 GT 擁有 4700mAh電、重量 210g)，流動性表現不俗。

POCO X4 GT 內置 5080mAh大電，支援 67W 快充，機身仍然保持輕量，又採用近年大熱的平邊框設計，手感舒適（蔡浩騰 攝）

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系列最強屏幕、144Hz 更新率的價值在…？

今次 POCO X4 GT 的硬件規格在此價格算是交足功課，其首次採用的 MediaTek Dimension 8100 處理晶片的手機，是一枚規格比肩上年度 Qualcomm 旗艦 S888 的高階型號，在處理一切日常工作、以至遊戲性能上都能交出不俗的表現。

然而其最強賣點仍然是支援可變更新率、更新率最高可以達到 144Hz 的屏幕（其材質為 IPS LCD，色彩表現雖然未必能與 AMOLED 比擬，但有不少人對其耐用度有更強信心。）但實際使用又能否為用家帶來「耳目一新」的體驗？

在預設設定的絕大多數情況下，POCO X4 GT 的屏幕更新率都會自動調至 120Hz，如果想要全時間體驗 144Hz，則要手動在設定中開啟（蔡浩騰 攝）

就我們的試用體驗而言，此屏幕在畫面流暢體驗上，其實與坊間絕大部份支援 120Hz 屏幕沒有太大分別，一來 144Hz 屏幕的最大助益主要在遊戲上，而偏偏 Android 系統內支援 144fps、甚至只是 120fps 顯示的遊戲不多（有很多還只支援特定調試過的機種），即使屏幕更新率強行開到 144Hz、120Hz，其畫面最高仍然只可以用 60fps 進行輸出。

以最近推出的 FPS 射擊新作《Apex Legends M》為例，其畫面幀率最高也就只支援 60fps，即使屏幕可以長時間以 120Hz 甚至 144Hz 運作，畫面流暢度都不會有太大分別

以最近推出的 FPS 射擊新作《Apex Legends M》為例，其畫面幀率最高也就只支援 60fps，即使屏幕可以長時間以 120Hz 甚至 144Hz 運作，都只是「殺雞用牛刀」，終究對遊戲的畫面流暢度沒有太大幫助。

但雖如此，此屏幕的值錢之處其實不在於最高更新率，而是在可變更新率方面，在自動設定之下，它支援 7 個階段的更新率調整，可以根據顯示內容不同而改變輸出，從而延長續航力。

例如在開啟 YouTube 播放影片時，POCO X4 GT 就會自動將更新率調低至 60Hz（蔡浩騰攝）

小米 POCO X4 GT 香港售價及上市詳情