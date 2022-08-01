iPhone 14 還有數個月就推出，如果不是必須追新款的話，現在入手 iPhone 13 系列或 iPhone SE 的優惠其實頗划算。香港寬頻（HKBN）近日再次推出「iPhone for Life」計劃，折扣外今次更直接送 AppleCare+，變相再便宜了 $1,899。



香港寬頻「iPhone for Life」優惠

即日起至 8 月 15 日，香港寬頻聯乘恆生銀行，推出「iPhone for Life」計劃，只要用指定恆生信用卡在香港寬頻專門店或指定AT+門市，購買任何 iPhone 型號即減最高 $400，而且更免費送 AppleCare+（價值 $1,899），名額共 1,000 個，比之前半價買 AppleCare+ 優惠更抵。

另外，也有新登記指定 5G 30GB 流動數據月費，或家居寬頻計劃連 iPhone 的優惠，機價折扣外可享特低每月供款、免息免手續費分期。同時 5G月費只要 $124，更免 $18 每月行政費；指定家居寬頻計劃也能免12個月月費，以及免$680安裝費。

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（香港寬頻圖片）

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HOME +優惠

如果在 HOME+ 使用恆生信用卡參與「iPhone for Life」計劃，除了 iPhone 13 系列和 iPhone SE 有高達 $400 折扣外，更可以獲得 $1,100 HOME+ 電子現金券，可用來入手家電﹑食物﹑百貨。