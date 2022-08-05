華碩夏日賞2022｜精選手提電腦優惠低至68折 額外再送逾千元禮品

華碩即日至 8 月 28 日推出「華碩夏日賞2022」優惠活動，精選多達 25 款不同系列的手提電腦，最抵 68 折出售！用消費券購買手提電腦，只要補少於二千元即有多個型號選擇。同時再有價值逾千元的禮品套裝回饋，可謂全年華碩手提電腦最「荀」優惠。

此外，優惠期內購買指定型號 Zenbook，更預載 12 個月 Microsoft 365 個人版 (價值HK$540)，為扮工族打造最合適的工作伙伴。



（ASUS官方圖片）

精選型號：ASUS Zenbook Flip 13 OLED

機身只有 13.9mm 及 1.3kg 的 ZenBook Flip 13 OLED，加上 13.3 吋 FHD OLED 觸控式轉軸螢幕，可以瞬間變成平板模式，適合經常要帶手提電腦出外使用的人，便攜性極佳。同時具備OLED 螢幕，100% DCI-P3的超廣色域，並取得Pantone®色準認證及德國 TÜV Rheinland 護眼認證，可以享受劇院級畫質之餘，更可減少 70% 藍光排放，喜歡睇片煲劇的你不能錯過！。

夏日賞73折優惠價：HK$7,998 (原價：HK$10,998)，於優惠期內購買Zenbook系列手提電腦，即可獲贈混合扮工套裝（ASUS官方圖片）

精選型號：ASUS Vivobook 15

入門級的 ASUS Vivobook 15 大玩撞色設計，為日常工作增添色彩與活力。。15.6 吋FHD 螢幕只有5.7mm超窄邊框，螢幕佔比高達85％。同時具有 ErgoLift 軸承設計，，令鍵盤各上傾斜 2°，體驗達到最舒適的打字位置。加上8.5小時電池續航力，足以應付日常工作所需對於平日上班或上學，這款 $4,998 入門級 Vivobook 15 認真抵玩。

夏日賞77折優惠價：HK$4,998 (原價：HK$6,498)，於優惠期內購買Vivobook系列手提電腦，即可獲贈入門扮工套裝。（ASUS官方圖片）

精選型號：ROG Zephyrus G14 (2022)

講到 ASUS 手提電腦，又怎能不提 ROG 電競系列的 ROG Zephyrus G14。2022 年新版升級了獨家的 AniMe Matrix LED 螢幕，加入更豐富的 LED 動畫效果，自行設計出最有特色的專屬電腦外觀。

具有 2K 120Hz 3ms Nebula 螢幕，支援 FreeSync Premium 技術，瞬間提升 FPS 遊戲玩家的遊戲表現。再加上AMD Ryzen 7 6800HS處理器 和 RADEON RX 6800S 獨立顯示卡，現時市面上大部分的 3A 大作都能夠運行，同時支援用家工作﹑日用﹑電競使用。

夏日賞89折優惠價：HK$15,998 (原價：HK$17,998)，於優惠期內購買ROG系列電競手提電腦，即可獲贈夏日出走套裝 (價值HK$1,022)。 （ASUS官方圖片）

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