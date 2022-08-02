Honor Magic4 Pro 香港上市實試｜「Honor」、「榮耀」 這個科技品牌，一直未算真正進入香港用家的視野，早年作為華為子品牌時其出品鮮有在香港有售，其後華為「落難」，Honor 被輾轉賣走，的確有推出國際版手機，但也只有代理引入零星的平價機種。

不過 Honor 方面今後似乎想要正式進攻香港市場，今日就在香港舉行大型發布會，並首次在香港推出頂級旗艦機種 Magic4 Pro。



Honor Magic4 Pro 的機背有一個圓盤型的相機佈局，Honor 方面稱之為「Eye of Muse（繆斯之眼）」，據說會是未來 Magic 系列的標誌性設計（蔡浩騰 攝）

Honor Magic4 Pro 上手：「華為味」未除的旗艦造型

Honor Magic4 Pro 作為 Honor 正式攻港的首部旗艦，規格絕不失禮，其集 Qualcomm S8 Gen1 處理器、最高支援 100x 變焦的三鏡拍攝組合、超聲波指模、3D 面孔辨識等等頂尖硬件堆砌一身，又支援 IP68 防水防塵，即使放眼 2022 年的 Android 旗艦市場，這樣的明星陣容都相當少見了。

Honor Magic4 Pro 的屏幕已經大有來頭，除了是 LTPO AMOLED 材質、更新率可以在 1Hz～120Hz 之間自動調節之外，它又支援1920Hz高頻PWM調光功能，據說可以大大減低對人眼的負擔；Honor Magic4 Pro 機內又配備獨立的MEMC顯示晶片，可以通過插幀技術實現更高的顯示幀率，在觀看影片時效果尤為突出。

，在觀看一般的 Netflix 影片時，已可見到比一般手機流暢的顯示表現（蔡浩騰 攝）

真要挑剔的話，就是 Honor Magic4 Pro 設計上與這兩年的華為旗艦機種依然十分相似，尤其是四曲邊屏幕、背面的圓型相機頭佈局以及的鏡面玻璃設計等等，但撇除樣貌相似的因素，Honor Magic4 Pro 上手手感充實沉穩，看上去亦帶商務元素，作為頂級旗艦的確不俗。

Honor Magic4 Pro 上手手感充實沉穩，但四曲面屏幕真的很「華為」（蔡浩騰 攝）

+ 5

高階配置 + 華為介面

Honor Magic4 Pro 採用處理晶片為 Qualcomm S8 Gen1（蔡浩騰 攝）

Honor Magic4 Pro 採用處理晶片為 Qualcomm S8 Gen1，在 S8+ Gen1 已經開始崛起的現在，Magic4 Pro 的處理規格未能稱得上「最新」，但其運算能力必然是當今 Android 機中的前沿位置。

在高效能之餘，Honor 於 Magic4 Pro 的散熱硬件以及處理調頻上有下了明顯的功夫，我們在其上遊玩了近30分鐘的《Apex Legends M》，皆未見有其他 S8 Gen1 機上的嚴重發熱問題，值得一讚。

在效能之外，Honor 為旗下手機配置的獨家介面 Magic UI，設計又是與華為機種八成相似，甚至在 Google Play 以外，還有自己的 App 下載市場；Magic4 Pro 設定介面、預設的 Home 介面操作等都十分「華為」，不過既然是國際版的 Android 機，用戶也就可以自行下載 Launcher 以貼合自己的使用習慣。

包括華為招牌的「指關節觸控」操作，Magic 4 Pro 都依然保留了（蔡浩騰 攝）

三鏡拍攝能力頗有驚喜

既然是出自華為系譜的手機品牌，Honor 在其旗艦手機的拍攝能力上自然不會馬虎了事，Honor Magic4 Pro 就具備了高規格的拍攝硬件，除了作為主要噱頭的 6400 萬像素 3.5x 光學變焦鏡頭之外，亦有各 5000 萬像素的主鏡頭及廣角鏡頭。

在機背上的「繆斯之眼」處，驟看有 5 個鏡頭，但除了上述的 3 個鏡頭可以用於拍攝，其餘的就是 用以測量距離的 ToF 鏡頭（蔡浩騰 攝）

100x 變焦拍攝能力

Honor Magic4 Pro 的 3.5x 變焦鏡頭配備 6400 萬像素 CMOS 以及 OIS 光學防震，Honor 特地為其配置最高 100 倍的超長變焦 － 不過一如早年 Samsung 在 Galaxy S20 Ultra 上配備的 Space Zoom，在 10x 以上的高倍數變焦時，基本上就是全數碼變焦。

以 30x 以上的倍數輸出時，影像會出現非常明顯的「油畫化」，但 Honor 方面的演算法就為照片進行插值，效果不俗、令整體細節得以保留。但如果論到「可用」質素的話，將變焦倍數壓在 20x 或以下會有最佳的表現。

在 15x 以上的變焦時，畫面上可以開出一個瞄準窗口，另外其防震能力亦值得一讚，即使單手拍攝仍然可以保持畫面穩定（蔡浩騰 攝）

按圖放大看 Honor Magic4 Pro 變焦試相👇👇👇

+ 1

+ 1

+ 1

主鏡頭、廣角鏡 Ultra Fusion 建功

比起長焦鏡頭，Honor Magic4 Pro 的廣角鏡以及主鏡頭的拍攝輸出就更令人驚喜。Honor Magic4 Pro 的主鏡頭以及廣角鏡頭加入了名為 Ultra Fusion 的演算功能，在拍攝時會以雙鏡同時拍攝，再自動以多幀結合出一張色彩以及清晰度俱佳的相片 － 一切都只在機內自動完成，用戶只需要按下快門就可以了，整個拍攝體驗令人驚喜，隨手拍出的相片亦非常討好。

由於拍攝輸出最終由手機系統完成，在拍攝時的預覽畫面（圖下）其實並未能反映最終產出的質素，看完成品隨時會有「意外驚喜」

按圖放大看 Honor Magic4 Pro 主鏡頭及廣角鏡試相👇👇👇

+ 8

Honor Magic4 Pro 香港上市詳情：早買有錶送？

Honor Magic4 Pro 在香港會推出 8GB+256GB 版本，並於 8 月 11 日在各大零售渠道上市，售價為＄7,299，由即日起開始預售，預購用家可以額外獲贈同樣是新上市的 Honor Watch GS3 智能手錶，而在 8 月 11 日至 21 日購買的話，則為贈送 Honor Earbuds 3 Pro。