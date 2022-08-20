Audi e-tron 50 quattro試駕｜不少車迷提起Audi電動車，一定會想起Iron Man戰車 「e-Tron GT」，在電影中e-tron的確又型又勁，尤其非常前衛的電子倒鏡，的確吸引。不過最基本都要百三萬起標，未必人人合適。早前Audi推出一架只賣七十萬有找的電動SUV e-tron 50 quattro，售價更比不少同級大型歐洲SUV更平，這又否會會又吸引大家呢？



今次記者試駕e-tron 50 quattro（4901mm x 1935mm x 1632mm），車身就同Audi Q8差不多（4989mm x 1995mm x 1705mm），都算係大型SUV的體積，無論內外都非常闊落，當然更比比起之前試駕的Benz EQB 7人SUV更加大架。

Audi e-tron 50 quattro

其實這車正是去年推出e-tron 55 quattro的「細電版本」，電池容量由95kWh 調整至 71kWh，0-100km/h加速力為6.8秒，馬力為308ps、峰值扭力 540Nm（最高車速 190km/h），如此大的車身馬力還算不錯。新車一換一售價為$699,800，比起不少同級Audi SUV而言售價親民得多，如Audi Q8，340ps售價近90萬，似乎電動車比汽油車更抵買。

👇👇Audi e-tron 50 quattro車身細節👇👇

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不過最多人關心新車只得71kWh續航力究竟夠不夠用？官方指最多可行341km，最後實際最多可以行幾多？Audi指e-tron使用了最新研的發高回收動力系統，據知可以回收高達7成電量，相信真實續航力唔會差太遠。記者今次試駕就由葵涌八號貨櫃碼頭出發，沿北大嶼山公路出發去東涌，最後再折返葵涌。全程大約行走62km，最後發現只需要用23-24kWh／100km，粗略計算要走300km亦沒有多大問題。

車身接近3米軸距，令車廂內無論駕駛位或乘客位都非常非常寬闊舒服，尤其真Milano 皮革座椅，坐落非常舒適、以及高級感仍在。雖然馬力未算頂級，但0-100需時6.8秒，但始終電動車扭力大，起步推背感都係好厲害。當轉換Dynamic駕駛模式，基本已配備的「主動式氣壓懸掛系統」就會將車身稍為降低，高速轉彎感覺非常穩定。再試埋＋/－撥片 回電測試，雖然回電等級只有2個level，但轉換時不會太chok，非常線性「溫柔」，駕駛感都幾暢順。另外，e-tron 50 quattro的軚感與一般電動車不同，比較實在，這亦都是令記者覺得值得加分的地方。還有車廂隔音效果亦非常出色，駕駛時超靜，無論外界噪音、車軚路噪都不太聽到，就連旁邊有巴士、貨車經過時都不太覺。

雖然e-tron 50 quattro是入門車，但配備方面沒有將貨就價，包括充滿Audi風格的中控台屏幕、360cam、車道偏離警示系統、Milano 皮革內飾、支援Apple Carplay、車道偏離警示系統、前後座獨立冷氣出風位、就連個中控台變速桿設計都非常特別。

充電方面支援最高150kW直流快充，30分鐘就可以充8成電。還有最方便的地方便是車身左／右邊都有充電電口（150kW直流快充只在右邊），去任何充電場時就唔洗就泊車方向都可以充電。

e-tron還可以連myAudi專用手機app，可以遙距控制車內不同功能，包括開冷氣、鎖車、以及檢查車窗或車門關好沒有，功能不算非常多但都叫實用。

總結而言Audi e-tron 50 quattro雖然只有大約300km續航力，但對於一般人一個星期5日返工放工，再加上週末外出，相信一星期充一次電應該都應該夠用。七十萬有找的電動SUV雖然市場上未算最平選擇，但以Audi來言，論性能、配備等都是一架非常親民抵玩的SUV車。

Audi e-tron 50 quattro Spec