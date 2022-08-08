PS5 8月抽籤｜8月份人人取得電子消費券後，不少機迷當然想用來購入PS5主機。早前PlayStation及Log-On公布抽籤後，今日8月24日AEON公布最新PS5抽籤，想利用消費券購機當然不要錯過。



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AEON PS5抽籤詳情



AEON今次又再有PS5主機俾各位顧客抽籤購買

登記日期：即日至8月25日23:59

抽籤日期：8月26日

查詢結果及付款日期：2022年8月26日 至 8月29日23:59

取貨日期：2022年9月(未定) 確實日期將會另行通知

取貨地點可選擇AEON STYLE黃埔、AEON STYLE 旺角、AEON STYLE 油塘、AEON荃灣店、大窩口店、荔枝角店、九龍灣店、屯門店及九龍城店

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就算今次未能成功搶購得到，每個月大家都可以補定不同抽籤／搶購渠道，可以參看以下之前8個搶購PS5方法。👇👇

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有用資訊：以往PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

Log-On 登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

AEON PlayStation 5 主機

Apita登記抽籤連結：待更新

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：待更新

香港Suning抽籤連結：（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：待更新

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤（App登記限定）（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）