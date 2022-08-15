MSI電腦節終極優惠　3070Ti電競筆電低至$14,999　10款抵買推介

香港電腦通訊節將在 8 月 19 日～22 日在會展舉行，入場除了能看到最新的 3C 產品外，更能用電腦節優惠價入手電腦硬件﹑手提電腦。MSI 將會參與電腦節，而且會配合消費券第二期 $2,000，推出一系列的手提電腦優惠，RTX 3070Ti 系列電競筆電更低至 $14,999。



MSI 電腦節終極優惠

即日起至 8 月 31 日，MSI 電腦節優惠率先開鑼，多款電競和文書手提電腦以優惠價推出，最高減 $5,000，同時購買皆隨機贈多重精美小禮品，包括 MSI 滑鼠、耳機、後背包。

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電腦節活動

MSI 將會在電腦節的 M11-M14、G17-20、J21＆J23 設置攤位，在會場期間，只要去 MSI 攤位完成活動步驟，即可參加小遊戲，有機會獲得品牌限量神秘小體物。三個攤位各自都有專尋的產品，等大家去搶購。因此，入場後記得去齊三個攤位睇有什麼心水電腦產品入手。

Crosshair 15 B12UGSZ

Crosshair 15 B12UGSZ 特點

具備 165Hz 2K 螢幕，科幻外觀相應的多彩設計，搭配有效提升識別的「WASD」透明鍵帽，簡直是專為 FPS 遊戲玩家而設。使用 MSI 最新雙散熱模組設計的Cooler Boost 5，擁有最強大的雙風扇搭配最多6組熱導管，維持鍵盤面最低溫度的同時，可以令廢熱有效排出，使 12 代 i7 CPU 和 RTX 3070Ti GPU 發揮出最佳效能。

Vector GP66 12UGSO

Vector GP66 12UGSO 特點

作為 MSI 全新系列的 Vector GP，具有 MSI OVERBOOST 超增壓技術，在 CPU 和 GPU 同時滿載負荷狀態下，可提供 GeForce RTX 3080 GPU最高達165W效能，以及第12代Intel Core i9 處理器最高達 45W 效能。同樣具有 Cooler Boost 5 散熱技術，讓玩家無需擔心長時間打機會出現的過熱問題。

Katana GF66 12UEOK

Katana GF66 12UEOK / 12UGSZOK 特點

MSI 入門最好選擇的電競手提電腦，更找來《三國志V》遊戲封面設計師－長野剛，精心打造機身。第 12 代 i7 CPU 加上rtx 3060，雖說是入門至中階機，但目前的 3A 大作都能暢順運行。

Pulse GL66 12UEK

Pulse GL66 12UEK 特點

Pulse GL 系列外觀設計極具特色，透過MSI Center軟體，玩家能客製化調整鍵盤的Mystic Light背光顏色，打造出專屬的電競風格。

Modern 14 B11MOU

Modern 14 B11MOU 特點

纖薄、效能且質感有型，是 Modern 系列的最大特點，作為一部文書機，以輕量鋁合金材質打造的 Modern 14 B11MOU 只有 1.3kg／16.9mm 厚。多彩顏色選擇也打破文書機的沉悶印象。