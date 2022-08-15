MSI電腦節終極優惠 3070Ti電競筆電低至$14,999 10款抵買推介
香港電腦通訊節將在 8 月 19 日～22 日在會展舉行，入場除了能看到最新的 3C 產品外，更能用電腦節優惠價入手電腦硬件﹑手提電腦。MSI 將會參與電腦節，而且會配合消費券第二期 $2,000，推出一系列的手提電腦優惠，RTX 3070Ti 系列電競筆電更低至 $14,999。
MSI 電腦節終極優惠
即日起至 8 月 31 日，MSI 電腦節優惠率先開鑼，多款電競和文書手提電腦以優惠價推出，最高減 $5,000，同時購買皆隨機贈多重精美小禮品，包括 MSI 滑鼠、耳機、後背包。
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電腦節活動
MSI 將會在電腦節的 M11-M14、G17-20、J21＆J23 設置攤位，在會場期間，只要去 MSI 攤位完成活動步驟，即可參加小遊戲，有機會獲得品牌限量神秘小體物。三個攤位各自都有專尋的產品，等大家去搶購。因此，入場後記得去齊三個攤位睇有什麼心水電腦產品入手。
Crosshair 15 B12UGSZ 特點
具備 165Hz 2K 螢幕，科幻外觀相應的多彩設計，搭配有效提升識別的「WASD」透明鍵帽，簡直是專為 FPS 遊戲玩家而設。使用 MSI 最新雙散熱模組設計的Cooler Boost 5，擁有最強大的雙風扇搭配最多6組熱導管，維持鍵盤面最低溫度的同時，可以令廢熱有效排出，使 12 代 i7 CPU 和 RTX 3070Ti GPU 發揮出最佳效能。
Vector GP66 12UGSO 特點
作為 MSI 全新系列的 Vector GP，具有 MSI OVERBOOST 超增壓技術，在 CPU 和 GPU 同時滿載負荷狀態下，可提供 GeForce RTX 3080 GPU最高達165W效能，以及第12代Intel Core i9 處理器最高達 45W 效能。同樣具有 Cooler Boost 5 散熱技術，讓玩家無需擔心長時間打機會出現的過熱問題。
Katana GF66 12UEOK / 12UGSZOK 特點
MSI 入門最好選擇的電競手提電腦，更找來《三國志V》遊戲封面設計師－長野剛，精心打造機身。第 12 代 i7 CPU 加上rtx 3060，雖說是入門至中階機，但目前的 3A 大作都能暢順運行。
Pulse GL66 12UEK 特點
Pulse GL 系列外觀設計極具特色，透過MSI Center軟體，玩家能客製化調整鍵盤的Mystic Light背光顏色，打造出專屬的電競風格。
Modern 14 B11MOU 特點
纖薄、效能且質感有型，是 Modern 系列的最大特點，作為一部文書機，以輕量鋁合金材質打造的 Modern 14 B11MOU 只有 1.3kg／16.9mm 厚。多彩顏色選擇也打破文書機的沉悶印象。