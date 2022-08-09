U-MAC Program 2022｜13間大專優惠 M2 MacBook Air平過Apple BTS

BTS｜Back To School 2022／消費券第二期｜Apple 和 Samsung 推出 Back To School 優惠後，年度大專院校電腦優惠「U-MAC Program 2022」也正式展開。今次優惠將支援全數 6 個消費券第二期的付款平台，而且折扣比 Apple 教育優惠更抵，各大專院校師生絕不能錯過。



U-MAC Program 2022

「U-MAC Program 2022」參與的大專院校有 13 間，可以用教育優惠入手 MacBook﹑iPad 和 Apple 配件。單看 MacBook 系列的優惠價，比起 Apple 自家的 Back To School 優惠更加便宜，最新款的 M2 MacBook Air 減 $1,300。

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👇👇U-MAC Program 2022 部分MacBook﹑iPad 優惠款式👇👇

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支援消費券

「U-MAC Program 2022」計劃，支援 6 大消費券第二期支付平台，而且使用恒生信用卡更可有額外高達 $600 的 Cash Dollars 獎賞。同時，亦可以用 7 折優惠加購 AppleCare+。

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U-MAC Program 2022 合資格院校：

已開始優惠計劃

－香港教育大學

－香港理工大學

－香港科技大學

－職業訓練局

－香港大學



未開始優惠計劃

－香港中文大學／香港中文大學專業進修學院（8月15日開始）

－香港浸會大學（8月16日開始）

－香港都會大學（8月17日開始）

－香港大學專業進修學院（8月22日開始）

－香港城市大學（未有日期）

－嶺南大學（未有日期）

－香港恒生大學（未有日期）

－香港理工大學專業及持續教育學院（未有日期）



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