ASUS推出Zenbook S 13 Flip OLED　360°螢幕轉軸瞬間切換平板模式

ASUS 近日推出 Zenbook S 13 Flip OLED 手提電腦，用變形的設計特點，延續2022年手提電腦銷量超過 20% 市場佔有率的氣勢。作為本年度銷量最高的手提電腦品牌，ASUS 連攜 Microsoft 及 Intel 組成「11+12+13」最強手提電腦組合，成就可自由切換平板及手提電腦等不同使用模式的 Zenbook S 13 Flip OLED。



Zenbook S 13 Flip OLED 「11+12+13」必殺組合

Zenbook S 13 Flip OLED 搭載最新的 Windows 11，以及 Intel 第12代 i7-1260P (28W) 處理器，比一般採用15W 處理器的手提電腦，提供高達 28% 的運算效能，再配備採用 13” 2.8K OLED 觸控式螢幕，打造出「11+12+13」強勁組合。當然，單單是這些硬件規格怎能突圍而出，Zenbook S 13 Flip OLED 重點是能翻開無限可能......

透過 360° ErgoLift 螢幕轉軸，用家可以隨自己的使用需要，把電腦自由切換成平板或手提電腦模式。加上只有 1.1kg 和14.9mm的極緻纖巧機身，67 Whrs特大電池﹑USB-C Easy Charge 及 PD 快充功能，非常適合經常帶電腦出外用的用家。同時支援全新 ASUS Pen 2.0，具有 4096 階壓力感應功能及 4 款不同筆觸的筆尖，如使用電腦畫圖和書寫的話，ASUS Pen 2.0 會是你最佳拍擋。

充滿驚喜的抗菌技術

在疫情下，很多用家都越來越講究衛生，加上手提電腦會帶出外使用，更要小心細菌附在機身上。ASUS 引入全新獨家技術，在 Zenbook S 13 Flip OLED 上加入長效抗菌塗層。通過 ISO 22196 測試，以特殊銀離子抑制超過 99% 細菌，維持長達3年的持續保護。

現凡購買Zenbook S 13 OLED，即免費預載Microsoft 365個人版 (12個月)及免費獲得Adobe Creative Cloud訂閱 (3個月) 價值HK$2,394。

ASUS Zenbook S 13 Flip OLED 規格



處理器：Intel® Core™ i7-1260P處理器

作業系統：Windows 11家用版

螢幕：13.3吋OLED 2.8K (2880 x 1800) 16:10 觸控式螢幕支援100% DCI-P3色域螢幕認證：Pantone® 色準認證／VESA DisplayHDR™ True Black 500認證／德國萊因TÜV Rheinland護眼認證

顯示卡：Intel® Iris Xe Graphics

記憶體：16GB LPDDR5

容量：1TB M.2 NVME PCIE 4.0 SSD



網際網絡：Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2

I/O埠：3 x USB 3.2 Type-C (支援Thunderbolt™ 4、DisplayPort 及PD充電)／1 x 3.5mm Combo Audio Jack／1 x Micro SD 讀卡機

標準認證：ISO 22196抑菌測試、MIL-STD 810H 美國軍用級標準及Intel® Evo™認證

配件：ASUS手提電腦保謢套、ASUS Pen2.0觸控筆，及USB-C對USB-A轉接器



附送：預載Microsoft 365個人版 (12個月)／Adobe Creative Cloud訂閱 (3個月)／ASUS Perfect Warranty服務計劃 (12個月)



電池：67WHrs, 4-cell Li-ion

尺寸/重量：296 (W) x 210 (D) x 14.9 (H) mm / 1.1kg



零售價：HK$13,998

