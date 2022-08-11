「手機唔好成日放咁近頭！會致癌呀！」﹑「USB 抆前要撳安全移除」﹑「無痕式唔會畀人追蹤好安全」，這些以訛傳訛的說話，聽得多就慢慢成為大家以為的「常識」，但其實很多現在使用手機和電腦的習慣，原來只是謬誤。



1）無痕式真的不留痕跡？

想隱藏身份瀏覽網站時，大部分人都會進入無痕模式。其實根據 Google 的解釋，無痕模式時雖不會儲存瀏覽記錄﹑Cookie﹑網站數據，但不會隱藏用家的IP，網路服務供應者和政府機構都有可能看到IP地址，從而追蹤到用家。想進一步保護私隱，就要使用VPN。

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2）已刪除檔案就等於完全消失？

電腦大部分的檔案﹑文字﹑影像，被刪除後其實也代表完全消失。刪除只是將檔案所佔用的空間標記為可供新檔案儲存，因此在新數據寫入前，「已刪除」的檔案仿存在，只要用特定的軟件就有機會找回。

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3）手機會中毒嗎？

電網會中毒問誰都知，但其實手機都會中毒。根據防毒軟件公司Avest的說法，手機可能不會受「病毒」感染，不過有可能會受到「惡件軟件」攻擊，即從訊息附件﹑App﹑網站連結入侵手機，從而取得用家資料。

4）手機收爆格等於收得好？

CNET指出，手機的訊號格數只是反映出，從附近發射塔接收訊號強度的指標，但不能反映訊號服務的實際強度。因此有時收爆格都好，如附近太多人同時使用，也會出現不能撥號或收電話的問題。

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5）用得多手機會致癌？

智能手機推出沒多久，就有手機會致癌的傳聞，經常會聽到長期把手機放在頭附近（如睡覺時），會增加罹患癌症的風險。根據美國 FDA 的解釋，經過多年的測試和研究，目前也沒有可靠證據證明用得多手機會增加致癌風險。

6）無電才充電最好？

相信這個有部分人都知道答案，當然是否。在鋰電池普及應用在手機﹑平板﹑手提電腦後，已不存在為了延長電池壽命，要在電量盡低時充電的說法。反而，不應該讓手機完全無電致關機，期間就算多次充電和長期充電也沒有問題。

7）USB不可以直接拔除？

用過USB的人都知道，在拔除USB前，要先在電腦按「安全移除硬碟（裝置）」後，才可以拔除，否則USB的資料有機會損壞。但根據微軟的解釋，原來在Windows 1890 版本後，就不再需要這步驟，Windows已預設快速移除，用完USB直接拔除也完全沒問題。

8）鏡頭像素高等於照片品質越好？

手機規格的競爭上，經常會出現鏡頭像素的比較，但像素高也不一定影出來的相片品質越好。像素只是其中一個因素，其他好感光元件﹑手機的影像處理能力等同樣會影響相片，有時就算像素高，但手機的感光元件大小不足，也不能完全發揮功能。

資料來源：Slash Gear