家電每日都會使用，習慣性的運作很容易令人忽略細節。美國消費者協會中，專門評測洗衣機的專家分享，使用洗衣機時有 4 個不要犯的禁忌。原來洗完衣服後要檢查一次，才能進行乾衣，否則有機會令衣服的上污漬殘留一世。



1）使用柔順劑

一般人為了衣物洗完會柔軟﹑無皺，可能會使用柔順劑，不過這會令洗衣機產生殘留物，有機會導致黴菌滋生，以及柔順劑可能會刺激敏感皮膚，因此不建議使用。另外，乾衣用的乾衣片也有機會產生殘留物，長期會影響乾衣機的濕度傳感器。

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2）使用過多洗衣粉

部份人使用洗衣粉時，都沒掌握好份量，可能會用上兩倍以上的洗衣粉。使用過量並不會令衣物更乾淨，反而會在洗衣機中殘留，導致黴菌滋生，甚至導致皮疹和皮膚痕癢。專家建議，只要使用最低要求份量即可。

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3）洗完衣服直接乾衣

有乾衣機的人大多習慣洗完衣服後，直接再用乾衣機弄乾。可是如衣服上的污漬未完全去除，就直接乾衣的話，熱力會令污漬凝固，之後要再除去污漬就極困難。因此，在使用乾衣機前，務必檢查衣服上仍有沒有污漬。

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4）用盡洗衣機容量

部份人習慣累積一大堆衣服，或一次過拿過季衣服﹑被單去洗，這令洗衣機出現超載。當衣服之間的距離不足時，洗衣的摩擦力有可能會磨損衣物，令衣服損壞。專家教路，當需要強行關上洗衣機門時，就等於過量。

資料來源：Consumer Reports

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