消委會口罩7款最高評分口罩網購方法（附連結）｜最近香港消委會為本地多個品牌口罩，包括RAZE、世安堡、異度空間工作室、香港保家、Simply Mask、Maskdpt、異度空間工作室、威信科技等作出評測，當中多款獲取等各範疇最高評分。今次記者就提供各範疇、合共8款高評分口罩資料及網購方法，不怕買「假貨」、「次貨」。



今次香港消委會以「ATSM LEVEL 3平面口罩」、「ATSM LEVEL 2平面口罩」及「ATSM LEVEL 3 立體口罩」三大範疇作評測，當中有5款於「ATSM LEVEL 3平面口罩」取得5星最高章級；2款於「ATSM LEVEL 2平面口罩」取得最高4星半章級；以及1款「ATSM LEVEL 3 立體口罩」取得5星評級，當中包括RAZE、世安堡、異度空間工作室、香港保家、Simply Mask、Maskdpt、異度空間工作室、威信科技等。而且絕大部份都可以於官方網店購買，不怕買到「假貨」、「次貨」。下文就為大家作出多款高分評分口罩的評級結果，以及購買方法及連結。

消委會8款最高評分口罩資訊及網店購買方法👇👇

ATSM LEVEL 3平面口罩



RAZE 3ply Antibacterial Masks

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.9%）

實測平均PFE：★★★★★（99.08%）

呼吸舒適度：★★★★1/2（3.1-3.8）

合成血穿透測試：★★★★★（0）

含菌量：★★★★★（<4.2）

耳帶斷裂拉力：★★★★★

總評分：★★★★★



符合歐盟EN 14683標準：Type IIR

SIZE：172mm x 95mm

售價：$99（30個／平均$3.3@1）

來源地：中國

購買網站：https://nanoraze.com



世安堡 Zionburg 3Ply Disposable Medical Face Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.7%）

實測平均PFE：★★★★1/2（98.31%）

呼吸舒適度：★★★★1/2（3.0-3.4）

合成血穿透測試：★★★★★（0）

含菌量：★★★★★（<7.2）

耳帶斷裂拉力：★★★★1/2

總評分：★★★★★



符合歐盟EN 14683標準：Type IIR

SIZE：175mm x 95mm

售價：$50（30個／平均$1.67@1）

來源地：香港

購買網站：https://zionburg.com/



異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earlobe Face Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.9%）

實測平均PFE：★★★★☆1/2（98.45%）

呼吸舒適度：★★★★★（2.7-3.2）

合成血穿透測試：★★★★★（3）

含菌量：★★★★★（<4.2）

耳帶斷裂拉力：★★★★★

總評分：★★★★★



符合歐盟EN 14683標準：沒有標示

SIZE：175mm x 95mm

售價：$90（30個／平均$3@1）

來源地：香港

購買網站：https://www.2degreestudio.com/



香港保家三層防護口罩成用藍色 ProCare HK 3Ply Protective Face Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.9%）

實測平均PFE：★★★★1/2（98.4%）

呼吸舒適度：★★★1/2（4.8-5.2）

合成血穿透測試：★★★★★（0）

含菌量：★★★★★（<4.6）

耳帶斷裂拉力：★★★★1/2

總評分：★★★★★



符合歐盟EN 14683標準：沒有標示

SIZE：170mm x 93mm（+/- 5mm）

售價：$98（30個／平均$3.3@1）

來源地：香港

購買網站：https://www.procarehk.life/



*資料由消委會提供、官網暫時未能進入網店，因此暫時未有官方網站購買渠道

Simply Mask Single Use Medical Face Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.9%）

實測平均PFE：★★★★1/2（98.42%）

呼吸舒適度：★★★★（3.9-4.3）

合成血穿透測試：★★★★★（2）

含菌量：★★★★★（<5.4）

耳帶斷裂拉力：★★★★★

總評分：★★★★★



符合歐盟EN 14683標準：沒有標示

SIZE：175mm x 95mm

售價：$99（50個／平均$2@1）

來源地：香港

購買網站：https://simplymask.com.hk/en/shopping-zone



ATSM LEVEL 2平面口罩

MASKDPT 5ply Nanoporous Surgical Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.9%）

實測平均PFE：★★★1/2（96.95%）

呼吸舒適度：★★★★1/2（2.9-4.3）

合成血穿透測試：★★★★★（0）

含菌量：★★★★1/2（<15.2）

耳帶斷裂拉力：★★★★★

總評分：★★★★1/2



符合歐盟EN 14683標準：Type IIR

SIZE：175mm x 95mm（+/- 5mm）

售價：$198（40個／平均$5@1）

來源地：香港

購買網站：https://www.maskdpt.hk/



Sanrio Ahirunopekkle即棄式3層口罩 3 Ply Disposable Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.5%）

實測平均PFE：★★★☆1/2（98%）

呼吸舒適度：★★★（5.2-5.7）

合成血穿透測試：★★★★★（0）

含菌量：★★★★★（<2.2）

耳帶斷裂拉力：★★★★★

總評分：★★★★1/2



符合歐盟EN 14683標準：－

SIZE：175mm x 95mm

售價：$90（30個／平均$3@1）

來源地：香港

購買網站：https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/213947



*8月15日售價官網更新、同款暫時缺貨

ATSM LEVEL 3立體口罩

威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask

消委會實測評分

實測平均BFE：★★★★★（99.9%）

實測平均PFE：★★★★★（99.66%）

呼吸舒適度：★★★★★（2.0-2.2）

合成血穿透測試：★★★★★（0）

含菌量：★★★★★（<5.0）

耳帶斷裂拉力：★★★★★

總評分：★★★★★



符合歐盟EN 14683標準：－

SIZE：208mm x 81mm

售價：$80（20個／平均$4@1）

來源地：香港

購買網站：https://www.wilsonessentials.com/



*8月15日售價官網更新