消委會口罩2022｜8款最高評分口罩網購方法｜RAZE 世安堡｜附連結
消委會口罩7款最高評分口罩網購方法（附連結）｜最近香港消委會為本地多個品牌口罩，包括RAZE、世安堡、異度空間工作室、香港保家、Simply Mask、Maskdpt、異度空間工作室、威信科技等作出評測，當中多款獲取等各範疇最高評分。今次記者就提供各範疇、合共8款高評分口罩資料及網購方法，不怕買「假貨」、「次貨」。
今次香港消委會以「ATSM LEVEL 3平面口罩」、「ATSM LEVEL 2平面口罩」及「ATSM LEVEL 3 立體口罩」三大範疇作評測，當中有5款於「ATSM LEVEL 3平面口罩」取得5星最高章級；2款於「ATSM LEVEL 2平面口罩」取得最高4星半章級；以及1款「ATSM LEVEL 3 立體口罩」取得5星評級，當中包括RAZE、世安堡、異度空間工作室、香港保家、Simply Mask、Maskdpt、異度空間工作室、威信科技等。而且絕大部份都可以於官方網店購買，不怕買到「假貨」、「次貨」。下文就為大家作出多款高分評分口罩的評級結果，以及購買方法及連結。
消委會8款最高評分口罩資訊及網店購買方法👇👇
ATSM LEVEL 3平面口罩
RAZE 3ply Antibacterial Masks
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.9%）
實測平均PFE：★★★★★（99.08%）
呼吸舒適度：★★★★1/2（3.1-3.8）
合成血穿透測試：★★★★★（0）
含菌量：★★★★★（<4.2）
耳帶斷裂拉力：★★★★★
總評分：★★★★★
符合歐盟EN 14683標準：Type IIR
SIZE：172mm x 95mm
售價：$99（30個／平均$3.3@1）
來源地：中國
購買網站：https://nanoraze.com
世安堡 Zionburg 3Ply Disposable Medical Face Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.7%）
實測平均PFE：★★★★1/2（98.31%）
呼吸舒適度：★★★★1/2（3.0-3.4）
合成血穿透測試：★★★★★（0）
含菌量：★★★★★（<7.2）
耳帶斷裂拉力：★★★★1/2
總評分：★★★★★
符合歐盟EN 14683標準：Type IIR
SIZE：175mm x 95mm
售價：$50（30個／平均$1.67@1）
來源地：香港
購買網站：https://zionburg.com/
異度空間工作室 2 Degree Studio Harry Potter Disposable Earlobe Face Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.9%）
實測平均PFE：★★★★☆1/2（98.45%）
呼吸舒適度：★★★★★（2.7-3.2）
合成血穿透測試：★★★★★（3）
含菌量：★★★★★（<4.2）
耳帶斷裂拉力：★★★★★
總評分：★★★★★
符合歐盟EN 14683標準：沒有標示
SIZE：175mm x 95mm
售價：$90（30個／平均$3@1）
來源地：香港
購買網站：https://www.2degreestudio.com/
香港保家三層防護口罩成用藍色 ProCare HK 3Ply Protective Face Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.9%）
實測平均PFE：★★★★1/2（98.4%）
呼吸舒適度：★★★1/2（4.8-5.2）
合成血穿透測試：★★★★★（0）
含菌量：★★★★★（<4.6）
耳帶斷裂拉力：★★★★1/2
總評分：★★★★★
符合歐盟EN 14683標準：沒有標示
SIZE：170mm x 93mm（+/- 5mm）
售價：$98（30個／平均$3.3@1）
來源地：香港
購買網站：https://www.procarehk.life/
*資料由消委會提供、官網暫時未能進入網店，因此暫時未有官方網站購買渠道
Simply Mask Single Use Medical Face Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.9%）
實測平均PFE：★★★★1/2（98.42%）
呼吸舒適度：★★★★（3.9-4.3）
合成血穿透測試：★★★★★（2）
含菌量：★★★★★（<5.4）
耳帶斷裂拉力：★★★★★
總評分：★★★★★
符合歐盟EN 14683標準：沒有標示
SIZE：175mm x 95mm
售價：$99（50個／平均$2@1）
來源地：香港
購買網站：https://simplymask.com.hk/en/shopping-zone
ATSM LEVEL 2平面口罩
MASKDPT 5ply Nanoporous Surgical Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.9%）
實測平均PFE：★★★1/2（96.95%）
呼吸舒適度：★★★★1/2（2.9-4.3）
合成血穿透測試：★★★★★（0）
含菌量：★★★★1/2（<15.2）
耳帶斷裂拉力：★★★★★
總評分：★★★★1/2
符合歐盟EN 14683標準：Type IIR
SIZE：175mm x 95mm（+/- 5mm）
售價：$198（40個／平均$5@1）
來源地：香港
購買網站：https://www.maskdpt.hk/
Sanrio Ahirunopekkle即棄式3層口罩 3 Ply Disposable Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.5%）
實測平均PFE：★★★☆1/2（98%）
呼吸舒適度：★★★（5.2-5.7）
合成血穿透測試：★★★★★（0）
含菌量：★★★★★（<2.2）
耳帶斷裂拉力：★★★★★
總評分：★★★★1/2
符合歐盟EN 14683標準：－
SIZE：175mm x 95mm
售價：$90（30個／平均$3@1）
來源地：香港
購買網站：https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/213947
*8月15日售價官網更新、同款暫時缺貨
ATSM LEVEL 3立體口罩
威信科技一次性醫用立體口罩 Wilson Tech 3D Disposable Medical Face Mask
消委會實測評分
實測平均BFE：★★★★★（99.9%）
實測平均PFE：★★★★★（99.66%）
呼吸舒適度：★★★★★（2.0-2.2）
合成血穿透測試：★★★★★（0）
含菌量：★★★★★（<5.0）
耳帶斷裂拉力：★★★★★
總評分：★★★★★
符合歐盟EN 14683標準：－
SIZE：208mm x 81mm
售價：$80（20個／平均$4@1）
來源地：香港
購買網站：https://www.wilsonessentials.com/