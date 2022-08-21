近年用家對多工的要求越來越高，就連手提電腦都開始向多工的可能性發展。ASUS 自 ZenBook Duo 系列後，再一次推出矚目的破格手提電腦 - Zenbook 17 Fold OLED，把手提電腦和平板真正合二為一。



全屏手提電腦

Zenbook 17 Fold OLED 不再分開螢幕和鍵盤，一塊 17 吋摺疊式螢幕設計，融合了手提電腦和平板。展開後成為 17.3 吋 2.5K 4:3 的巨型 FOLED 平板電腦；摺疊時是一部 12.5 吋的手提電腦。全觸控的螢幕，讓用家可以隨心所欲切換不同的使用模式。如果不習慣使用虛擬鍵盤的話，只要放上附送的 ErgoSense 藍牙鍵盤後，自動變成桌上型電腦模式。

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Zenbook 17 Fold OLED（陳錦洪 攝）

極高便攜性

Zenbook 17 Fold OLED 具有極大的螢幕尺寸，不過摺疊後機身面積比 A4 紙更細，而且重量只有 1.5kg，再配備 ７５Ｗhrs 特大電量和支援 Type-C 快充，非常適合經常帶手提電腦或平板外出的用家。

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配備最新 12 代 Intel Core i7-1250U 處理器，Intel Iris Xe 顯示卡和 VESA DisplayHDR True Black 500﹑Pantone 認證螢幕，以及如面部光暗調節﹑AI鏡頭支援﹑AI降噪等多個獨家功能，Zenbook 17 Fold OLED 在全方位提升用家的生產力。

ASUS Zenbook 17 Fold OLED 規格



處理器：Intel Core i7-1250U

顯示卡：Intel Iris X Graphics

記憶體：16GB LPDDR5

螢幕：17.3吋FOLED 2.5K／2x 12.5 吋FOLED FHD

容量：1TB M.2 NVME PCIE 4.0 Performance SSD

I/O埠：2xUSB 3.2 Type-C／1x3.5mm Combo Audio Jack

網際網絡：Wi-Fi 6E+Bluetooth 5.2（Dual band）2*2

