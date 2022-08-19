電腦節2022抵買產品合集｜EVA限定版電腦套裝／硬件／SSD／Router

電腦通訊節2022（電腦節2022）集合所有電腦﹑手提電腦﹑配件﹑硬件，就算沒有心水產品想買，也有多個攤位可以讓入場人士娛樂，如遊玩 TFT﹑GT7 和 VR。以下將整合電腦節 2022 的抵買產品，包括鍵盤﹑滑鼠﹑耳機﹑Router 等。



今年電腦節展商多達 200 間以上，當然不只有手提電腦﹑螢幕等主要產品有優惠，就連鍵盤﹑滑鼠﹑Router，甚至手機充電線都有折扣，只要想到電腦上會用到的配件都能在電腦節中找到。ASUS x EVA 的全套電腦配件和主機都可以在會場中入手。

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（陳錦洪 攝）

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今年場內都設置了一些區域，等入場人士可能體驗不同的遊戲和特色主題，古天樂主演的《明日戰記》都有參展，可以看到戲中的裝甲模型和 NFT。行到參不多，更可以和朋友在《GT7》和《LOL：TFT》中對戰。

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