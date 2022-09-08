Lenovo Tab P11 Plus開箱｜2K螢幕睇片一流　1年意外保障唔怕跌壞

Lenovo Tab P11 Plus 開箱｜啱啱出咗消費券，唔少人都即刻入手電子產品，平板電腦係熱門產品之一，不少用家更會當作手提電腦使用。想入手一部 CP 值高，又能寓工作、娛樂、學習於一身的平板電腦？今次開箱的 Lenovo Tab P11 Plus 可能是極佳的選擇。



放心使用唔怕意外跌壞 1 年意外損壞保障

平板電腦和手機﹑電腦不同，很多時都會一個家庭共用，特別是家中有小孩，更是最強的「電子奶嘴」。不過，每次把平板電腦拿給小孩子的時候，都會擔心他們能夠拿穩，會不會跌爆 mon 等。同時，很多人都會帶平板電腦外出使用，所以意外損壞的風險比起其他手機和手提電腦高。

而Lenovo 提供免費*1年意外損壞保障，專業技術人員只會使用原廠零件進行免費維修一次，並會事先提供預計維修所需時間。。因此用戶可以放心家中小孩利用平板進行學習或娛樂，自己帶出街都唔再驚跌爛，或者被水濺濕。

11 吋 2K螢幕串流優勢

使用平板電腦的體驗中，應該有不少人會在娛樂方面佔據大部分時間，包括睇 Netflix﹑Disney +等串流影片。Lenovo Tab P11 Plus 具有 11 吋 TDDI IPS 螢幕，再加上 2K (2000 x 1200)解析度，在 400nit LCD 螢幕質素下，經認證可以 HD 串流 Netflix，就算在陽光下也能有良好的觀看體驗。

睇片除了畫面外，當然不少得音響質素。Tab P11 Plus 具有 4 個 Dolby Atmos 喇叭，令音訊能在四方八面播放。記者用來睇 Netflix 時，覺得喇叭的音量和傳遞都有驚喜，閒時用來煲劇也不用戴耳機。

寓工作、娛樂、學習於一身

Tab P11 Plus 同時能滿足用家工作和學習的需要，可選購內建軌跡板和快速鍵的超薄鍵盤，令 Tab P11 Plus 瞬間切換成手提電腦處理文書工作。亦可選配 Lenovo Precision Pen 2，支援 4,096 階感壓度和傾斜檢測功能，隨時完全繪圖和筆記工作。

另外具有獨立的兒童帳戶和 Google Kids Space 功能，可在當中找到 10,000 多種教師認可的應用程式和遊戲，以及數百本免費書籍，適合兒童用來探索和學習。

隨時隨地上網

如果經常帶平板電腦外出使用，有一個重點就是不能只依靠 Wi-Fi，所以部分人會選擇流動數據版。Tab P11 Plus 支援 LTE 流動數據，就算在沒有 Wi-Fi 的環境，也可以享受到極速網絡的使用體驗。對於很多時候會帶平板電腦外出的用家來說，這個功能可說是必要。

*指定型號 提供免費 1年意外損壞保障

Lenovo Tab P11 Plus 規格



處理器：MediaTek®Helio G90T Tab 八核心

作業系統：Android™ 11

記憶體 + 儲存空間：6GB RAM + 128GB ROM

顯示器：11 吋 2K (2000 x 1200) 多點觸控，400 nit，NTSC 70%，60Hz 刷新率

電池：容量：7500 mAh (最小值) / 7700 mAh (典型值) ｜透過 MediaTek 電力輸送 2.0 20W 快速充電

音效：四聲道揚聲器，支援 Dolby Atmos®

尺寸 (高 x 寬 x 深)：258.4 公釐 x 163 公釐 x 7.5 公釐 / 10.2 吋 x 6.4 吋 x 0.295 吋

重量：490 公克 / 1.1 磅起

鏡頭：背面：1300 萬像素自動對焦帶閃光燈／正面：800 萬像素定焦

網絡功能：WiFi／流動網絡（支援LTE）

