iPhone 14 系列在約一個月後就會正式發布，越接近發布會，關於 iPhone 14 的傳聞就越多。而很多人關注的鏡頭規格，根據郭明錤的分析，iPhone 14 系列將會全面升級鏡頭，以下將用新款的傳聞規格，比較 iPhone 13 系列的鏡頭。



iPhone 14 提升光圈﹑前置鏡頭

根據郭明錤的預測，入門級的 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 的超廣角鏡會提升 ƒ/1.8 光圈，同時前置鏡頭可能加入音圈馬達（VCM），將支援自動對焦（AF）功能，而光圈也會由 ƒ/2.2 提升 ƒ/1.9。這個升級意味著，iPhone 14 在光源較暗的環境下，自拍和視訊畫面都會更清晰，對焦能力也會更強。

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👇👇iPhone 14 系列傳聞鏡頭規格 vs iPhone 13 系列👇👇

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iPhone 14 Pro 鏡頭超進化

會提升到 4800 萬像素的傳聞，郭明錤預測會放在高階機 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上。光圈也會提升的同時，透過「像素合併技術」解決在光源較暗的環境下出現噪點的問題，也因為這個技術的幫助，iPhone 14 PRo 傳聞支援 8K 30fps 規格錄影。不過 LeaksApplePro 爆料指，Apple 為 iPhone 14 升級鏡頭的同時，其實會令鏡頭模組變大和更凸出。

資料來源：MacRumors