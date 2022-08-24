Samsung 摺機試玩｜Samsung 摺機 Galaxy Z 系列最新一代 Galaxy Z Fold4 及 Z Flip4 即將在 9 月頭正式於香港上市，雖然已經出到第 4 代，但摺機仍然是嶄新科技，準備入手的準用家都想要在購買前「試真啲」。

故在 8 月 22 日晚《香港01》科技玩物 HashTech 就聯同 csl 一同舉行了 Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4 的試玩活動，以下就與各位重溫當日的精華！



試玩會反應相當不俗、當晚座無虛席，看來大家對於 Galazy Z 系列新代出品都十分有興趣（鄭子峰 攝）

HashTech 編輯、嘉賓即席講解摺機新功能

（鄭子峰 攝）

今次的試玩活動分為兩部份，開始時先由 HashTech 編輯有機男 Aaron 以及嘉賓主持 Youtuber 煲仔現身說法，為現場觀眾以及在網上觀看直播的網友分享 Galaxy Z Fold4 以及 Z Flip4 的功能及設計，讓各位極速了解兩部新摺機的好玩之處。

煲仔就對 Galaxy Z Flip4 推崇備至，事關其機身細小便攜、同時外面的副屏幕亦能提供不同的實用功能（鄭子峰 攝）

Aaron 就即席示範了在 Z Fold4 的大屏幕上的遊戲操作，在 Qualcomm S8+ Gen1 晶片的加持下，Fold4 的遊戲體驗不單流暢，更大屏幕帶來的視野更令玩家可以早著先機（鄭子峰 攝）

現場觀眾深入實機試玩

在主持示範過後，就輪到現場觀眾親身試玩 Galaxy Z Fold4 以及 Z Flip4，在場共有數十部實機供試玩，在試玩期間若有疑問，他們亦可以向在場的 csl 工作人員即時查詢。

果然大家對 Galaxy Z Fold4、Flip4 的實機試玩更有興趣（鄭子峰 攝）

Fold4 大屏幕功能相當受歡迎（鄭子峰 攝）

此比例用來看網站內容就最合適不過（鄭子峰 攝）

女士們則偏愛用 Z Flip4 自拍（鄭子峰 攝）

工作人員亦非常耐心講兩部摺機的使用貼士（鄭子峰 攝）

csl 獨家出機優惠

csl 為今次的試玩活動參與者提供了不少限定優惠，但錯過了當晚活動的朋友想出機亦一樣有著數！不論是在 csl 出淨機還是買機上台，csl 都會提供不同的 Trade-In 優惠、原廠配件贈品以及月費回贈，詳情可以參閱以下圖片👇👇👇

csl Samsung Galaxy Z Fold4／Flip 獨家出機優惠頁面